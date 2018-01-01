Экспресснедвижимость-риэлт
Беларусь, 220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, 104, оф. 602Б
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2021
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Описание
ЭКСПРЕСС REALT - это команда профессионалов с большим опытом, занимающихся риэлтерской деятельностью.
Мы помогаем нашим клиентам сделать очень важный шаг в жизни - продать или обзавестись жилыми метрами, приобрести земельный участок для строительства своего дома в том самом месте в пригороде, где так хорошо и спокойно, согласовать перепланировку, которая придает Вашей квартире больше функциональности и комфорта, а также оказываем и другие риэлтерские услуги.
Мы ценим каждого клиента!
Услуги
- Покупка и продажа квартир, комнат;
- Покупка и продажа коттеджей, домов, участков;
- Продажа коммерческой недвижимости;
- Аренда квартир, комнат;
- Аренда коммерческой недвижимости;
- Аренда коттеджей.
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
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