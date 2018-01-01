  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Экспресснедвижимость-риэлт

Экспресснедвижимость-риэлт

Беларусь, 220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, 104, оф. 602Б
Поделиться с помощью:
QR
Экспресснедвижимость-риэлт
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2021
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
express-realt.business.site
Описание

ЭКСПРЕСС REALT - это команда профессионалов с большим опытом, занимающихся риэлтерской деятельностью.


Мы помогаем нашим клиентам сделать очень важный шаг в жизни - продать или обзавестись жилыми метрами, приобрести земельный участок для строительства своего дома в том самом месте в пригороде, где так хорошо и спокойно, согласовать перепланировку, которая придает Вашей квартире больше функциональности и комфорта, а также оказываем и другие риэлтерские услуги.

Мы ценим каждого клиента!

Услуги

- Покупка и продажа квартир, комнат;

- Покупка и продажа коттеджей, домов, участков;

- Продажа коммерческой недвижимости;

- Аренда квартир, комнат;

- Аренда коммерческой недвижимости;

- Аренда коттеджей.

Агентства рядом
Агентство недвижимости «Центральное»
270 объектов
2013 год — стал годом основания ООО " Агентство недвижимости "ЦЕНТРАЛЬНОЕ". Покупка или продажа недвижимости - важное событие в жизни. Подобрать необходимый объект, который будет подходить под все важные параметры, или найти надёжного покупателя, учитывая увеличение количества предложений на рынке недвижимости, может быть нелегкой задачей. Каждый продавец стремится реализовать свой объект по максимальной цене. С другой стороны, находятся покупатели, которым важна максимально низкая стоимость. Немаловажным фактором является "юридическая чистота" сделки. Выход - обратиться в надежное агентство недвижимости, которое возьмет на себя проведение всех необходимых операций. Агентство недвижимости "Центральное" станет для вас надежным помощником в решении жилищного вопроса. В нашем распоряжении находится большая база объявлений о продаже или покупке объектов недвижимости, в которой Вы обязательно найдете подходящий вариант. К Вашим услугам квалифицированные специалисты нашего агентства. Сотрудники компании будут сопровождать Вас на всех этапах, что гарантирует Вам спокойствие при проведении сделки.
Центр недвижимости "Моя 7Я"
921 объект

«Центр Недвижимости „Моя 7Я“» — ваш незаменимый помощник в огромном мире недвижимости! Наше агентство одинаково эффективно работает и с объектами вторичного рынка (высококвалифицированный отдел вторичного жилья ждет вас!), и с новостройками (наши менеджеры со 100%-ным охватом всех предложений первичного жилья оперативно подберут вам оптимальный вариант).

Мы оказываем всестороннюю квалифицированную помощь в сделках с куплей-продажей объектов недвижимости. Наша молодая команда профессионалов с горящими глазами и уже наработанным ценнейшим опытом с удовольствием возьмется за решение вашего жилищного вопроса любой сложности — будь то выгодная продажа квартиры или быстрый поиск подходящего варианта среди всех новостроек Минска.

Многие наши специалисты ранее работали в крупных агентствах, и общая здоровая амбициозность позволила нам объединиться в одну сплоченную команду — «Центр Недвижимости „Моя 7Я“», принцип которого заключается в неустанном стремлении совершенствовать себя и быть максимально полезным именно вам.

Наши навыки продаж, знание рынка недвижимости, юридическая грамотность вкупе с наработанной базой объектов позволят вам получить всё по максимуму: юридические консультации, большой выбор квартир в Минске и пригороде от надежных застройщиков, быструю и выгодную продажу практически любого объекта на вторичном рынке, поиск подходящего жилья в нашей базе и многое другое.

Наши специалисты очень мобильны и всегда на связи с вами — вы можете получать информацию в удобное время любым комфортным для вас способом. «Центр Недвижимости „Моя 7Я“» всегда готов предоставить вам свои навыки, знания и опыт — и нам вы с легкостью можете доверить свою недвижимость!

ООО "Твой риэлтер"
222 объекта
Агентство недвижимости «Твой риэлтер» оказывает помощь клиентам в осуществлении их заветной мечты и реализации планов. Мы предоставляем только качественные услуги как физическим, так и юридическим лицам на высочайшем уровне. Каждый человек, который сотрудничает с нашей компанией, обязательно получит желаемый результат и уверенность в завтрашнем дне.
Агентство недвижимости "Сотни метров"
82 объекта

Сотни метров – это клиентоориентированная компания.

Для нас одинаково важно легальность сделок, безопасность расчётов, удобство и комфорт клиента.

Мы предоставляем услуги на вторичном и первичном рынке жилья. Квартиры, дома, дачи – помогаем выполнить любую задачу.

Коммерческая недвижимость (продажа, аренда) – также входит в круг оказываемых нами услуг. Агенты и риэлтеры с богатейшим опытом в недвижимости окажут услугу профессионально, качественно и в максимально сжатые сроки.

Сотни метров. Комфорт и безопасность в каждом метре.

ВСП недвижимость инвест
425 объектов

Агентство недвижимости "ВСП" - гарант вашего спокойствия. Агентств, оказывающих услугу по покупке или продаже квартир в Минске, много. Но только мы - единственные, кто предлагает Вам вначале продать, купить или обменять, и только после - оплатить выполненную услугу. Для каждого объекта в каталоге указана цена, описание, карта и характеристики квартиры, дома или другого недвижимого имущества. Мы не берём никаких вознаграждений за рекламу в процессе работы. У нас нет штрафов и скрытых платежей. Проверка и оформление подобранного варианта выполняется опытными риелторами с большим стажем.

Realting.com
Перейти