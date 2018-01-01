ООО "Эстейт Компани"

Агентство, созданное для решения задач наших заказчиков, работающее, исходя исключительно из потребностей клиентов. Вы хотите — мы делаем. Наша цель — достичь гармонии ваших мыслей в нашем исполнении.

Многие жизненные аспекты человек может освоить самостоятельно, многое можно решить самим, не прибегая к помощи специалистов в той или иной сфере, в том числе купить или продать объект недвижимости. Мы с этим не спорим. Но мы предлагаем взглянуть на процесс действий с недвижимостью с практической точки зрения.

Освобождая себя от рутинных процессов при покупке-продаже объекта недвижимости, доверяя их ведение нам, профессионалам, вы освобождаете себя для своей основной работы, посвящаете себя своим родным и близким, отдыхаете, беззаботно предаетесь сновидениям.

Мы же параллельно дарим Вам следующие преимущества:

Время, которым вы располагаете, не ломая свой привычный уклад жизни. Мы за вас анализируем, обзваниваем, списываемся, договариваемся, передоговариваемся, рисуем, чертим, сочиняем, размещаем, отвечаем на звонки. Вы заняты только самими собою, продолжая зарабатывать и отдыхать.

Оптимальный результат. Гарантируем совершение сделки по максимально выгодной цене в результате профессиональных действий, используя риэлторские навыки, опыт и интуицию. Обеспечиваем принятие выгодных решений в нужное время в правильном месте.

Строссопоглощение. Имея дело с человеческим фактором, всегда приходится переживать много неприятных моментов, выслушивать горы негатива, общаться с неадекватными субъектами. Мы избавляем вас от ненужных встреч, пустых звонков, отсеиваем праздношатающихся туристов и не связываем со случайно попавшими на рынок объектами.

Комфорт. Вы не стоите в очередях, не ищете место для встреч, не висите на телефонах в попытках дозвониться до нужных инстанций, не ходите по кабинетам, не пристаете к прохожим с расспросами, куда идти или как проехать. Мы организовываем ВСЕ процессы с минимальной тратой вашего времени на необходимые процедуры, обеспечиваем слаженность и согласованность всех действий.

Безопасность. Продавцов ограждаем от неадекватных посетителей, организовываем безопасные расчеты за объект, доставляем на служебном транспорте по месту конечной дислокации. Покупателям обеспечиваем юридическую чистоту сделку, проверку истории перехода прав собственности, исключаем риски оспаривания сделки, искореняем возможность претензий на вашу будущую недвижимость.

Профессионализм и узкая специализация — основы любого успешного общества. Доверьте себя нам — агентству недвижимости «Куб».