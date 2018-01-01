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ООО "Эстейт Компани"

Беларусь, ул. Мицкевича 16, 231291 Лида
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ООО "Эстейт Компани"
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2021
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
1etage.by
Описание

Мы предлагаем то, что действительно нужно для успешной сделки и сопровождения нашего клиента - безопасность, качество, честность, профессионализм, комфорт. Мы не просто продаем квадратные метры, мы защищаем интересы наших клиентов. Подбор оптимальных вариантов объектов, полное юридическое сопровождение, новые стандарты покупки и продажи жилья на вторичном и первичном рынке недвижимости в Республике Беларусь. На всех этапах клиент окружен вниманием и заботой сотрудников.

Услуги

Все виды риэлторских услуг: покупка, продажа, обмен, помощь в кредитовании, аренда жилой и коммерческой недвижимости.

Агентства рядом
Агентство недвижимости «КУБ»
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Агентство, созданное для решения задач наших заказчиков, работающее, исходя исключительно из потребностей клиентов. Вы хотите — мы делаем. Наша цель — достичь гармонии ваших мыслей в нашем исполнении.

Многие жизненные аспекты человек может освоить самостоятельно, многое можно решить самим, не прибегая к помощи специалистов в той или иной сфере, в том числе купить или продать объект недвижимости. Мы с этим не спорим. Но мы предлагаем взглянуть на процесс действий с недвижимостью с практической точки зрения.

Освобождая себя от рутинных процессов при покупке-продаже объекта недвижимости, доверяя их ведение нам, профессионалам, вы освобождаете себя для своей основной работы, посвящаете себя своим родным и близким, отдыхаете, беззаботно предаетесь сновидениям.

Мы же параллельно дарим Вам следующие преимущества:

Время, которым вы располагаете, не ломая свой привычный уклад жизни. Мы за вас анализируем, обзваниваем, списываемся, договариваемся, передоговариваемся, рисуем, чертим, сочиняем, размещаем, отвечаем на звонки. Вы заняты только самими собою, продолжая зарабатывать и отдыхать.

Оптимальный результат. Гарантируем совершение сделки по максимально выгодной цене в результате профессиональных действий, используя риэлторские навыки, опыт и интуицию. Обеспечиваем принятие выгодных решений в нужное время в правильном месте.

Строссопоглощение. Имея дело с человеческим фактором, всегда приходится переживать много неприятных моментов, выслушивать горы негатива, общаться с неадекватными субъектами. Мы избавляем вас от ненужных встреч, пустых звонков, отсеиваем праздношатающихся туристов и не связываем со случайно попавшими на рынок объектами.

Комфорт. Вы не стоите в очередях, не ищете место для встреч, не висите на телефонах в попытках дозвониться до нужных инстанций, не ходите по кабинетам, не пристаете к прохожим с расспросами, куда идти или как проехать. Мы организовываем ВСЕ процессы с минимальной тратой вашего времени на необходимые процедуры, обеспечиваем слаженность и согласованность всех действий.

Безопасность. Продавцов ограждаем от неадекватных посетителей, организовываем безопасные расчеты за объект, доставляем на служебном транспорте по месту конечной дислокации. Покупателям обеспечиваем юридическую чистоту сделку, проверку истории перехода прав собственности, исключаем риски оспаривания сделки, искореняем возможность претензий на вашу будущую недвижимость.

Профессионализм и узкая специализация — основы любого успешного общества. Доверьте себя нам — агентству недвижимости «Куб».

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Агентство недвижимости ООО "Гарант Недвижимость" - одно из крупнейших агентств недвижимости Минска. Ежедневно наши специалисты помогают людям в выгодном и безопасном решении их вопросов, связанных с продажей, покупкой, арендой недвижимости.

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«Мариэлт» — системно развивающиеся агентство недвижимости на рынке Минска и Минской области. Мы оказываем полный спектр риэлторских услуг. Это позволяет нам успешно решать практически все задачи, связанные с рынком недвижимости.

АН «Мариэлт» со дня основания быстро развивается и обладает финансовой устойчивостью. Нам доверяют, потому что мы придерживаемся прозрачности во взаимотношениях с нашими клиентами, гибкости ценовой политики в сфере риэлторских услуг, а также персонального подхода к каждому клиенту.

Клиентоориентированность, адекватность вознаграждения и скорость решения поставленных задач — базовые принципы нашей компании. В «Мариэлт» работают только аттестованные специалисты с юридическим образованием. Сделки осуществляются в среднем на 35% быстрее других агентств Минска. Бесплатно консультируем на всех этапах сделки. Каждое предложение проходит оценку экспертов, перед выходом на рынок.

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Агентство «Персональный Риэлтер Недвижимость» предоставляет все виды риэлтерских услуг на первичном и вторичном рынках недвижимости. Сотрудничество с агентством сэкономит время, нервы и поможет купить дом, найти земельный участок или продать недвижимость с минимальными затратами времени и ресурсов.

В агентстве работают аттестованные специалисты по риэлтерской деятельности, являющиеся профессионалами своего дела с многолетним опытом работы.

Основной принцип работы агентства — индивидуальныподход к каждому клиенту и 100%-ая прозрачность сделок!

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ЭКСПРЕСС REALT - это команда профессионалов с большим опытом, занимающихся риэлтерской деятельностью.

Мы помогаем нашим клиентам сделать очень важный шаг в жизни - продать или обзавестись жилыми метрами, приобрести земельный участок для строительства своего дома в том самом месте в пригороде, где так хорошо и спокойно, согласовать перепланировку, которая придает Вашей квартире больше функциональности и комфорта, а также оказываем и другие риэлтерские услуги. Мы ценим каждого клиента!

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