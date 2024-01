Asian Istanbul apartments project Uskudar

Mediterranean Region, Turcja

Kompleks mieszkaniowy obejmuje 359 apartamentów (z 1, 2 i 3 sypialniami) i 51 lokali handlowych (18 biur i 33 sklepy), kryte i odkryte baseny dla dzieci i dorosłych, sauna, centrum fitness i plac zabaw dla dzieci na świeżym powietrzu, parking. Przed wejściem do kompleksu znajduje się zielona powierzchnia 3,2 miliona m ². Okna oferują widok na morze i park. Odległość między blokami wynosi co najmniej 30 m. Opcje mieszkań: Apartamenty z jedną sypialnią - od 70 m2 do 75 m2 Apartamenty z dwiema sypialniami - od 110 m2 do 125 m2 Apartamenty z trzema sypialniami - od 140 m2 do 200 m2 Wyposażenie i wyposażenie w domu Wbudowany system ogrzewania na gaz ziemny, centralne ogrzewanie i system ciepłej wody również na gaz ziemny Wysokie sufity — 3,3 metra Wbudowane urządzenia marki Leisure, Franke, Electrolux, Siemens i podobne wbudowane grupy urządzeń kuchennych (kuchenka, piekarnik, wyciąg, kuchenka mikrofalowa i zmywarka) Ogrzewanie podłogowe we wszystkich pokojach System automatyzacji — ” inteligentny dom “ (prąd, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja i rolety) Drzwi frontowe ze stali papilarowej Klimatyzatory ” Daikin “ lub ” Mitsubishi Electric “ zostaną zainstalowane w każdym pomieszczeniu Malowanie ścienne wykonane przez włoską markę Nadzór wideo 24/7 Zalety Nadaje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu wszelkiej niezbędnej infrastruktury: szkół, przedszkoli, szpitali i klinik, Uniwersytetu Akdeniz, parków. Plaża znajduje się 10 minut jazdy od hotelu. 1,5 km najbliższe centrum handlowe 3 km do szpitala 4 km do plaży 6 km do zabytkowego centrum miasta 18 km do lotniska 45 km do centrum narciarskiego