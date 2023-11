Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey

Stambuł, Turcja

od €237,718

88–179 m² 3

Poddaj się: 2024

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! VAAT CENTRE to nowy projekt zlokalizowany w Stambule, w dzielnicy Baggylar, przy Mahmutbey Street. Kompleks znajduje się pośrodku 4 głównych dróg. Kompleks mieszkaniowy został zaprojektowany na powierzchni 25 000 mkw. Składa się z 6 bloków: 5 bloków rezydencji mieszkalnych i 1 blok pięciogwiazdkowego hotelu. Piętra 5 bloków mają 19 pięter. Kompleks jest bogaty w tereny zielone i projektowanie krajobrazu. Projekt prezentuje 653 apartamenty o nowoczesnym układzie: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, od 88 do 179 mkw. Dla każdego mieszkania jest spiżarnia i miejsce parkingowe. Kompleks posiada nowoczesną infrastrukturę wielofunkcyjną: - 4 baseny; - Kino; - plac zabaw; - hala sportowa; - łaźnia turecka; - Kort do koszykówki i tenisa; - sauna; - 24-godzinna ochrona; - Dwie restauracje. Infrastruktura zewnętrzna: - lotnisko; - metro; - uniwersytet; - szpital; - centrum handlowe; - Centrum wystawowe. Pełna pomoc prawna od początku do końca transakcji! Zadzwoń lub napisz! Przeprowadzimy pełną konsultację za darmo!