Kompleks mieszkalny LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami w celu sprawdzenia dostępności i kosztów mieszkań.

Premia kompleks mieszkalny znajduje się w prestiżowej centralnej części Stambułu po azjatyckiej stronie Bosforu, idealny do życia rodzinnego i relaksujące wakacje.

Kompleks znajduje się w pobliżu metra, mostu, uniwersytetów, centrów handlowych i wszystkich ważnych punktów miasta.

Terytorium kompleksu luksusowego, który nie ma analogów w Europie, będzie obejmować: sady, stawy dekoracyjne, odkryte baseny dla dzieci i dorosłych z nowoczesnym systemem filtracji wody, place zabaw dla dzieci w różnych grupach wiekowych, boiska sportowe, strefy relaksu i ogrody zen, kompleks SPA z sauną, centrum fitness i unikalną zawieszoną ścieżką spacerową.

Projekt ma powierzchnię 15 000 m2, składa się z 8 bloków, z 389 apartamentów, projekt prezentuje układy od 2 + 1 do 6 + 1.

Wszystkie apartamenty dostarczane są w pełni wykończone zgodnie z najwyższymi standardami jakości przy użyciu materiałów premium i będą obejmować nowoczesne urządzenia i meble częściowe, które mogą być uzupełnione o opcje zgodnie z życzeniami.

Dostępne właściwości:

Domy ekskluzywne:

- Bloki: A1 - A6

- Rodzaje apartamentów: od 2 + 1 do 6 + 1

Domy premium:

- Blok: A7

Więcej szczegółów wkrótce!!!

Miejsce zamieszkania marki:

- Blok: A8

- Typy: 2 + 1

- Blok ten zostanie opracowany we współpracy z jedną z wiodących na świecie marek (Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Versace lub Etro).

Infrastruktura:

Zielone krajobrazy

Place zabaw dla dzieci

Basen zewnętrzny

Basen kryty

Salon z tarasem

Współpracujące

Cafe

Centrum fitness

SPA z saunami

Kids club

Świetna lokalizacja:

Centrum miasta na azjatyckiej / Anatolijskiej stronie

5 minut do 15 lipca Most Martyra

10 minut do obszaru Bagdat Caddesi / Kadikoy

Położony między Emaar i Akasya Malls

Niedaleko autostrady E5

3 minuty do najbliższej stacji metra

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.