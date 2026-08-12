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Domy z basenem na sprzedaż w Mediterranean Region, Turcja

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Antalya
186
Alanya
38
Muratpasa
223
Serik
83
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85 obiektów total found
Bliźniak 2 pokoi w Kepez, Turcja
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Bliźniak 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 1/4
Nowy kompleks mieszkalny w Antalya - stylowe lofty, apartamenty z ogrodem i prywatnymi basen…
$63,340
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Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Piętro 2
$809,757
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Dom 4 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Dom 4 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 385 m²
Ta oszałamiająca willa na sprzedaż w Bektas, Alanya, oferuje 385 m2 luksusowej powierzchni m…
$760,330
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Dom 6 pokojów w Mediterranean Region, Turcja
Dom 6 pokojów
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Ta olśniewająca luksusowa willa na sprzedaż w Bektas, Alanya, oferuje 450 m2 wyrafinowanej p…
$1,35M
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 336 m²
Piętro 1/6
What you get: Premium villas in the project with panoramic views of the Mediterranean Sea. A…
$3,46M
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Dom w Mediterranean Region, Turcja
Dom
Mediterranean Region, Turcja
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Jeśli jesteś gotowy kupić willę w Alanya Turcji, ta ekskluzywna kolekcja 18 nowoczesnych dom…
$817,239
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Willa 4 pokoi w Kalkan, Turcja
Willa 4 pokoi
Kalkan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 3
Niektóre domy imponują. I są też ci, w których się zakochujesz od pierwszego wejrzenia.Ta lu…
$1,37M
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Willa 4 pokoi w Kumluca, Turcja
Willa 4 pokoi
Kumluca, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z duszą w Karayoz - niebiańskie miejsce do życia i relaksu.Przestronna willa o powierz…
$525,000
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Agencja
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Dom 5 pokojów w Mediterranean Region, Turcja
Dom 5 pokojów
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 360 m²
Elegancki 5-Sypialnia Villa z prywatnym basenem i udogodnienia Premier Near Alanya Doświadcz…
$537,043
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Dom 5 pokojów w Mediterranean Region, Turcja
Dom 5 pokojów
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 680 m²
Elegancki 5-Sypialnia Willa w Bektas - Prywatny basen, Spa i GymDiscover świat luksusu z tą …
$1,75M
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Dom 4 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Dom 4 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 366 m²
Ta oszałamiająca willa z 4 sypialniami na sprzedaż w Tepe, Alanya, oferuje 366 m2 luksusowej…
$1,40M
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 462 m²
Piętro 1/13
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajecie: wille klasy premiowej z panoram…
$968,790
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Dom 3 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Dom 3 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Uroczy 3-Sypialnia Villa z widokiem na morze w TepeDiscover ten uroczy 3-pokojowy willa w ma…
$385,270
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Dom 3 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Dom 3 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Stylowa 3-sypialnia Villa z Oszałamiającym widokiem na morze i góry w Tepe, Alanya Willa pos…
$385,270
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Dom 4 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Dom 4 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Ta piękna willa na sprzedaż w Bektas, Alanya, oferuje 220 m2 komfortowej powierzchni mieszka…
$666,751
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Dom 2 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Dom 2 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Urocze 2- Sypialnia Villa z widokiem na morze w Tepe Willa ma dwa piętra i składa się z dwóc…
$274,359
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Dom w Mediterranean Region, Turcja
Dom
Mediterranean Region, Turcja
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 548 m²
Ten uroczy dom, położony w spokojnej okolicy przyrody Dosemealtı, Antalya, oferuje spokojne …
$1,10M
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Szeregowiec 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Co dostaniecie: Kompleks projektowy 350 m od plaży Kleopatra. Powierzchnia / pl…
$408,942
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Dom 4 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Dom 4 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 434 m²
Ta luksusowa willa na sprzedaż w Bektas, Alanya, oferuje 434 m2 premium powierzchni mieszkal…
$2,22M
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Dom 5 pokojów w Mediterranean Region, Turcja
Dom 5 pokojów
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 340 m²
Ta wyjątkowa willa na sprzedaż oferuje 340 m2 luksusowej powierzchni mieszkalnej, umieszczon…
$922,312
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Willa 7 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 7 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 680 m²
Piętro 1/3
Na czynsz. Co masz: Luksusowa willa 5 + 2 w okolicy Bektash z pięknym widokiem na morze i s…
$1,81M
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Dom 2 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Dom 2 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Ta wspaniała willa znajduje się w spokojnym regionie Demirtas, oferując doskonały rekolekcje…
$700,490
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Piętro 1/2
Dla obywatelstwa Dla inwestycji Co otrzymasz: 3 + 1 wille w cichej, prestiżowej okolicy Be…
$691,170
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Dom 3 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Dom 3 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Ta oszałamiająca willa na sprzedaż w Bektas, Alanya, oferuje 280 m2 nowoczesnej powierzchni …
$994,278
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 455 m²
Piętro 5/5
For citizenship For rent For investment What you get: A villa in a unique project in the …
$1,15M
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 298 m²
Piętro 1/7
Co otrzymasz: Ready- wykonane luksusowe willi 3 + 1 w Tepe obszarze. Na budowie: Budowa te…
$3,74M
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 248 m²
Liczba kondygnacji 3
Jeśli marzysz o posiadaniu własnego domu nad Morzem Śródziemnym, gdzie każdy dzień zaczyna s…
$558,802
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Dom 5 pokojów w Mediterranean Region, Turcja
Dom 5 pokojów
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 359 m²
Ta elegancka willa na sprzedaż oferuje 359 m2 luksusowej powierzchni mieszkalnej, umieszczon…
$560,392
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Dom 4 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Dom 4 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Ta luksusowa willa z 4 sypialniami na sprzedaż w Tepe, Alanya, oferuje 300 m2 nowoczesnej pr…
$2,10M
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Szeregowiec 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Szeregowiec 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/20
Co dostajesz: Wyjątkowy duplex 3 + 1 z prywatnym ogrodem to połączenie komfortu, luksusu i f…
$332,331
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Typy nieruchomości w Mediterranean Region.

wille
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Mediterranean Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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