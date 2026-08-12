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Domy w górach na sprzedaż w Mediterranean Region, Turcja

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Antalya
186
Alanya
38
Muratpasa
223
Serik
83
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199 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 221 m²
Wolnostojące Wille Zlokalizowane Zaledwie 300 m od Morza w Alanya Konaklı Konaklı, dzielnica…
$764,959
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Willa 4 pokoi w Kalkan, Turcja
Willa 4 pokoi
Kalkan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 3
Niektóre domy imponują. I są też ci, w których się zakochujesz od pierwszego wejrzenia.Ta lu…
$1,37M
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Agencja
INEST HOMES
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Bliźniak 3 pokoi w Aksu, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty w Dobrze Rozwiniętym Kompleksie w Centrum Altıntaş Altıntaş, dzielnica Aksu w An…
$331,098
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LDV InvestLDV Invest
Willa 4 pokoi w Kumluca, Turcja
Willa 4 pokoi
Kumluca, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z duszą w Karayoz - niebiańskie miejsce do życia i relaksu.Przestronna willa o powierz…
$525,000
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Agencja
INEST HOMES
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Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 350 m²
Trzypoziomowa Willa z Widokiem na Miasto i Morze, z Luksusowymi Udogodnieniami w Alanyi Regi…
$1,77M
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Willa 4 pokoi w Biyikli, Turcja
Willa 4 pokoi
Biyikli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 1
Umeblowany Dom Wolnostojący z Basenem w Döşemealtı, Antalya Dzielnica Kovanlık, położona w o…
$287,639
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Dom 6 pokojów w Konyaalti, Turcja
Dom 6 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 346 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Kompleksie z Parkingiem Podziemnym i Widokiem na Las w Konyaaltı Ten ekskluzywny kom…
$1,12M
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Willa 10 pokojów w Serik, Turcja
Willa 10 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 9
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronna Willa z 9 Sypialniami i Prywatnym Ogrodem w Pobliżu Pól Golfowych w Kadriye Seri…
$1,55M
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Bliźniak 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Góry Blisko Plaży w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Antalyi Apar…
$286,170
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 419 m²
Liczba kondygnacji 3
Otoczone Naturą, Trzypiętrowe Wille z Widokiem na Morze w Alanyi Wolnostojące wille położone…
$1,25M
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Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 4
Willa z Widokiem na Morze i Miasto w Alanyi Kargıcak Alanya, jedna z najpopularniejszych dz…
$1,85M
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Bliźniak 4 pokoi w Serik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 7/8
Apartamenty 2- i 3-Pokojowe w Zamkniętym Kompleksie z Udogodnieniami w Gedik, Serik, Antalya…
$167,420
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Willa 6 pokojów w Serik, Turcja
Willa 6 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z Basenem na Sprzedaż z w Belek w Antalyi Belek, jedna z najbardziej pres…
$398,345
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Willa 4 pokoi w Kas, Turcja
Willa 4 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z 3 Sypialniami oraz Prywatnym Basenem w Strzeżonym Kompleksie w Kalkan, Antalya Kalka…
$419,128
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Dom 5 pokojów w Beyrebucak, Turcja
Dom 5 pokojów
Beyrebucak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowa Kompletna Nieruchomość Na Sprzedaż W Gazipaşa Beyrebucak Wspaniały W Pełni Umeblowany …
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Agencja
gazivisor / Nieruchomości i Inwestycje
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Willa 4 pokoi w Kemer, Turcja
Willa 4 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Luksusowe Wille z Widokiem na Góry na Sprzedaż w Kemer Położona w Kemer, jednym z najpopula…
$762,036
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Willa 7 pokojów w Kemer, Turcja
Willa 7 pokojów
Kemer, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 460 m²
Luksusowa, Wolnostojąca Willa z 6 Sypialniami w Kemer, Antalya Willa znajduje się w Kemer, j…
$1,92M
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Willa 8 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 8 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 650 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca, Indywidualnie Zaprojektowana Willa z Widokiem na Miasto, Zamek i Morze w Alany…
$1,67M
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Szeregowiec 4 pokoi w Kestel, Turcja
Szeregowiec 4 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
W standardowym typie płatności dostępne są 40% zaliczki i 6 miesięczne raty, ale w razie pot…
$378,077
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Dom 7 pokojów w Muratpasa, Turcja
Dom 7 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 485 m²
Piętro 1
Eleganckie Wille z Widokiem na Morze w Alanyi İncekum Eleganckie wille znajdują się w rozwij…
$739,476
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowe, Wolnostojące Wille z Prywatnymi Basenami i Ogrodami w Kargıcak Alanya Alanya jest jedn…
$1,04M
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 272 m²
Wolnostojąca Willa z Widokiem na Morze, Miasto i Góry, w Otoczeniu Przyrody w Alanyi Kargıca…
$1,39M
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Willa 5 pokojów w Kemer, Turcja
Willa 5 pokojów
Kemer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 226 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa, Nowa Willa na Sprzedaż w Antalyi, Kemer Çamyuva Luksusowa willa znajduje się w dz…
$1,11M
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 462 m²
Piętro 1/13
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajecie: wille klasy premiowej z panoram…
$968,790
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Dom znajduje się w samym sercu Antalya City Center, Işıklar Street. Lokalizacja 400M od Star…
$425,272
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 297 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z Widokiem na Miasto i Morze oraz Systemem Smart Home w Alanyi Alanya jest jednym z na…
$3,73M
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Willa 5 pokojów w Kas, Turcja
Willa 5 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 3
Ekskluzywna Willa nad Morzem, Prywatnym Basenem i Pomostem w Kaş Kalkan Kalkan szczyci się b…
$4,05M
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 2
Gotowe do Zamieszkania Wille z Panoramicznym Widokiem, na Sprzedaż w Alanya Bektaş Wille na …
$699,433
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Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Liczba kondygnacji 5
Eleganckie Apartamenty na Sprzedaż na Osiedlu z Udogodnieniami w Alanya Oba Apartamenty zlok…
$295,878
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Bliźniak 6 pokojów w Mezitli, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowe Apartamenty na Sprzedaż w Mezitli, Mersin, w Odległości Spaceru od Wszelkich Udogodnień…
$522,138
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Typy nieruchomości w Mediterranean Region.

wille
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Mediterranean Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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