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Domy na sprzedaż w Silifke, Turcja

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4 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Silifke, Turcja
Willa 5 pokojów
Silifke, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 273 m²
Liczba kondygnacji 2
Wspaniałe Wille z Widokiem na Naturę na Sprzedaż w Silifke, Mersin Mersin przyciąga zarówno …
$602,332
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Dom 3 pokoi w Silifke, Turcja
Dom 3 pokoi
Silifke, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesne Wille w Zabudowie Bliźniaczej z Ogrodami w Mersin Silifke Silifke to piękna nadmo…
$206,879
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Bliźniak 3 pokoi w Tasucu, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Tasucu, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
$4,84M
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LDV InvestLDV Invest
Willa 3 pokoi w Silifke, Turcja
Willa 3 pokoi
Silifke, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
The concept of villa 2+1 for sale in Susanoglu from Remax Loca Silifke-Atayurt Features …
$175,435
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