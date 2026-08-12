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Domy Szeregowe w Mediterranean Region, Turcja

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Antalya
21
Alanya
35
Muratpasa
21
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89 obiektów total found
Szeregowiec w Camyuva, Turcja
Szeregowiec
Camyuva, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się przytulna willa w malowniczej miejscowości Chamyuva. Ciche i spokoj…
$790,644
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Szeregowiec 3 pokoi w Aksu, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Projekt, zbudowany w Altintas, rozwijającym się regionie Antalya, jest kompleksem, który jes…
$453,134
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Szeregowiec 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Kompleks został zbudowany w 2020 roku w dzielnicy Antalya / Muratpasha Guzeloba. W kompleksi…
$107,614
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Szeregowiec 4 pokoi w Kestel, Turcja
Szeregowiec 4 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
W standardowym typie płatności dostępne są 40% zaliczki i 6 miesięczne raty, ale w razie pot…
$378,077
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Szeregowiec 2 pokoi w Kepez, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 5
Kompleks ukończony w 2025 roku znajduje się w regionie Antalya / Kepez. Kompleks obejmuje po…
$70,173
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Szeregowiec w Kargicak, Turcja
Szeregowiec
Kargicak, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/3
Luksusowa willa w najbardziej prestiżowej okolicy Alanya, Jikjili! Duży układ, panoramiczne …
$1,83M
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Szeregowiec w Kargicak, Turcja
Szeregowiec
Kargicak, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 175 m²
Piętro 1/3
W malowniczej dzielnicy Kargicak Alanya, willa trzech pięter z trzema sypialniami i trzema ł…
$267,536
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Szeregowiec 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks został zbudowany we wrześniu 2022 roku w regionie Lara, który jest uważany za najba…
$142,174
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Szeregowiec w Serik, Turcja
Szeregowiec
Serik, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 3
Niedrogie ceny, nowoczesny design i doskonała jakość budowy!Na sprzedaż znajduje się podwójn…
$836,498
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Szeregowiec 2 pokoi w Aksu, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 3
Budynek, ukończony w 2025 roku, znajduje się w obszarze Aksu / Altintash. Jest to 15 km od A…
$81,383
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Szeregowiec 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Co dostaniecie: Kompleks projektowy 350 m od plaży Kleopatra. Powierzchnia / pl…
$408,942
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Szeregowiec 3 pokoi w Oba, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Oba, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Kompleks, który jest zbudowany z 5 bloków i łącznie 98 apartamentów na działce 8.040m2 w Ala…
$469,920
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Szeregowiec 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Kompleks został ukończony na początku 2023 roku, a miesięczny dochód z wynajmu 2 pokojowych …
$163,250
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Szeregowiec 6 pokojów w Oba, Turcja
Szeregowiec 6 pokojów
Oba, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 173 m²
Kompleks, który jest zbudowany z 5 bloków i łącznie 98 apartamentów na działce 8.040m2 w Ala…
$558,030
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Szeregowiec 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Szeregowiec 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/20
Co dostajesz: Wyjątkowy duplex 3 + 1 z prywatnym ogrodem to połączenie komfortu, luksusu i f…
$332,331
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Szeregowiec 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 4
Kompleks, ukończony w 2025 roku w Antalya Center, składa się z dwóch bloków. Znajduje się za…
$150,063
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Szeregowiec 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartament znajduje się w dzielnicy Antalya / Muratpasha Meydankavagi. Pod względem lokaliza…
$85,010
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Szeregowiec 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 4
Kompleks, ukończony w 2025 roku w Antalya Center, składa się z dwóch bloków. Znajduje się za…
$116,178
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Szeregowiec 3 pokoi w Kepez, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Pobliżu Udogodnień Socjalnych w Kepez Altınova z Łatwym Dostępem do Transportu Publi…
$235,543
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Szeregowiec 3 pokoi w Aksu, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Projekt jest realizowany w Aksu / Altıntaşu, rozwijającym się regionie Antalya i zostanie zr…
$331,545
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Szeregowiec 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks, ukończony w 2024 roku w obszarze Kundu Antalya, składa się z dwóch bloków. Znajduj…
$141,635
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Szeregowiec 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Szeregowiec 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 251 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe Wille z Sauną i Ogrodem Zimowym w Altinkale w Döşemealtı Wille o lokalizacji przep…
$519,581
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Szeregowiec w Camyuva, Turcja
Szeregowiec
Camyuva, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowa willa w miejscowości kurortowej w Kemer w Antalya nadaje się do uzyskania obywat…
$538,810
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Szeregowiec 2 pokoi w Aksu, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 3
The construction of the complex was completed in 2025. The complex is located 7 km from Anta…
$90,198
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Szeregowiec w Serik, Turcja
Szeregowiec
Serik, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 216 m²
Liczba kondygnacji 3
Dwie nowe wille na sprzedaż w Belek. Projekt składa się z czterech willi i znajduje się 1,5 …
$876,264
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Szeregowiec 2 pokoi w Kepez, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 8
Kompleks, ukończony w 2023 roku, znajduje się w dzielnicy Göksu w Antalya / Kepez. To jest 9…
$105,259
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Szeregowiec 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks, zbudowany w Antalya / Kundu w 2025 roku, został zbudowany przez jedną z wiodących …
$156,128
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Szeregowiec 3 pokoi w Aksu, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 5
The construction of the complex located in the Antalya Aksu Macun region was completed in 20…
$105,792
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Szeregowiec 2 pokoi w Aksu, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 3
W rozwijającym się regionie Antalya czeka na Ciebie bezpieczne i wygodne życie z luksusowymi…
$107,293
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Szeregowiec w Alanya, Turcja
Szeregowiec
Alanya, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Piętro 1/2
W prestiżowym Tepe dzielnicy Alanya, budżet willi 3 + 1 jest przedstawiany na sprzedaż.Obsza…
$276,163
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Parametry nieruchomości w Mediterranean Region, Turcja

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