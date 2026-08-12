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Domy nad morzem na sprzedaż w Mediterranean Region, Turcja

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Antalya
186
Alanya
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Muratpasa
223
Serik
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224 obiekty total found
Willa 7 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 7 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 625 m²
Luksusowa Wolnostojąca Willa z Systemem Smart Home, Basenem i Ogrodem na Sprzedaż w Alanyi K…
$1,91M
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Willa 3 pokoi w Kas, Turcja
Willa 3 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
Umeblowane Wille z Widokiem na Morze na Sprzedaż na Półwyspie Çukurbağ w Kaş Półwysep Çukurb…
$655,589
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Willa 5 pokojów w Kepez, Turcja
Willa 5 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 348 m²
Wille z Widokiem na Morze, Prywatnymi Basenami i Ogrodami w Kompleksie w Kepez Wille znajduj…
$2,32M
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LDV InvestLDV Invest
Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Domy z Widokiem na Morze i Systemem Inteligentnego Domu w Alanyi, Antalya Eleganckie, wolnos…
$5,00M
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Piętro 1
Umeblowane Mieszkanie w Nadmorskim Kompleksie z Basenem w Alanya Kestel To stylowe mieszkani…
$170,059
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 221 m²
Wolnostojące Wille Zlokalizowane Zaledwie 300 m od Morza w Alanya Konaklı Konaklı, dzielnica…
$764,959
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Willa 6 pokojów w Kas, Turcja
Willa 6 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 2
Prestiżowa Willa z Prywatnym Basenem i Panoramicznym Widokiem na Morze na Półwyspie Kaş Ta z…
$2,57M
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Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Systemami Smart Home, w Odległości Spaceru od Morza w Antalya Lara Güzeloba La…
$670,836
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Willa 4 pokoi w Kalkan, Turcja
Willa 4 pokoi
Kalkan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 3
Niektóre domy imponują. I są też ci, w których się zakochujesz od pierwszego wejrzenia.Ta lu…
$1,37M
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Agencja
INEST HOMES
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Willa 4 pokoi w Kumluca, Turcja
Willa 4 pokoi
Kumluca, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z duszą w Karayoz - niebiańskie miejsce do życia i relaksu.Przestronna willa o powierz…
$525,000
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Agencja
INEST HOMES
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Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 350 m²
Trzypoziomowa Willa z Widokiem na Miasto i Morze, z Luksusowymi Udogodnieniami w Alanyi Regi…
$1,77M
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Willa 7 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 7 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Willa z Systemem Smart Home i Basenem Infinity w Bektaş Alanya Willa o eleganckim wystroju z…
$3,49M
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Wille z Panoramicznym Widokiem na Morze i Miasto w Alanya Kargıcak Alanya to jedno z najleps…
$836,515
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Willa 5 pokojów w Kas, Turcja
Willa 5 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa, Nadmorska Willa z Prywatnym Basenem na Półwyspie Kaş, Antalya Półwysep Kaş, jedna…
$3,76M
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 700 m²
Nieruchomości z Widokiem na Morze i Dużymi Powierzchniami na Sprzedaż w Alanyi Bektaş Zlokal…
$4,62M
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 294 m²
Liczba kondygnacji 4
Stylowe Wille z Basenem i Ogrodem w Spokojnej Lokalizacji w Alanyi, Dzielnica Kestel Dzielni…
$673,621
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 419 m²
Liczba kondygnacji 3
Otoczone Naturą, Trzypiętrowe Wille z Widokiem na Morze w Alanyi Wolnostojące wille położone…
$1,25M
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Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 4
Willa z Widokiem na Morze i Miasto w Alanyi Kargıcak Alanya, jedna z najpopularniejszych dz…
$1,85M
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 339 m²
Wolnostojące Wille z Widokiem na Morze i Miasto w Alanyi Kargıcak Kargıcak to piękna dzielni…
$1,27M
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Umeblowana Willa z Widokiem na Morze oraz Prywatnym Basenem i Ogrodem w Alanyi Alanya, jeden…
$809,021
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Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 4
Wille z Panoramicznym Widokiem na Morze i Technologią Smart Home w Alanyi, Antalya Kargıcak,…
$1,71M
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze w Społecznie Aktywnym Kompleksie w Alanyi Apartamenty zlokal…
$618,605
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Bliźniak 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 104 m²
Piętro 4/4
Eleganckie Apartamenty Blisko Udogodnień w Alanya Payallar Alanya Payallar to jedno z ulubio…
$120,682
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille z Prywatnym Basenem i Widokiem na Przyrodę w Alanyi Kizilcasehir Wille na…
$571,373
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Willa 8 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 8 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 650 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca, Indywidualnie Zaprojektowana Willa z Widokiem na Miasto, Zamek i Morze w Alany…
$1,67M
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Szeregowiec 4 pokoi w Kestel, Turcja
Szeregowiec 4 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
W standardowym typie płatności dostępne są 40% zaliczki i 6 miesięczne raty, ale w razie pot…
$378,077
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Dom 7 pokojów w Muratpasa, Turcja
Dom 7 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 485 m²
Piętro 1
Eleganckie Wille z Widokiem na Morze w Alanyi İncekum Eleganckie wille znajdują się w rozwij…
$739,476
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Willa 4 pokoi w Kas, Turcja
Willa 4 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Umeblowany Dom z Widokiem na Morze, Idelany pod Inwestycję na Półwyspie Çukurbağ, Kaş Półwys…
$783,719
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowe, Wolnostojące Wille z Prywatnymi Basenami i Ogrodami w Kargıcak Alanya Alanya jest jedn…
$1,04M
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Willa 8 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 8 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 900 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z Panoramicznym Widokiem na Morze i Zamek oraz Technologią Smart Home w A…
$3,45M
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Typy nieruchomości w Mediterranean Region.

wille
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Mediterranean Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
Tanie
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