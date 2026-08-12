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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Mediterranean Region, Turcja

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Antalya
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Alanya
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552 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kepez, Turcja
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Mieszkanie 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/7
Nowy kompleks mieszkalny w Antalya 124; Pierwsza rata jest tylko 35% 124; Instalacja na 10 m…
$115,500
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Mieszkanie 2 pokoi w Aksu, Turcja
TOP TOP
Mieszkanie 2 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/7
Projekt znajduje się w dzielnicy Altintas, jednym z najbardziej obiecujących obszarów Antaly…
$192,000
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Aksu, Turcja
TOP TOP
Mieszkanie 2 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/7
Nie mówimy o mieszkaniu, ale o nieruchomościach komercyjnych: nabywa się 1 / 10 akcji w poko…
$30,883
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
UP UP
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 6/14
Lavinya Concept jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym i składa się z 3 bloków 14 pięter. P…
$171,023
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Prywatny sprzedawca
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Mieszkanie 2 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/5
Przestrzeń, przytulność i gotowość do życia - mieszkanie 1 + 1 w Sarysu, Antalya65 m2, z meb…
$119,544
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Agencja
INEST HOMES
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
$78,384
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Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/9
Dla obywatelstwa Na czynsz. Co masz: Apartamenty w nowym kompleksie mieszkalnym w centrum …
$230,390
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Mieszkanie 3 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Piętro 3
Co masz: przestronny apartament 2 + 1 o powierzchni 93 m2 z dodatkowym tarasem 50 m2, drugie…
$149,809
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Mieszkanie 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 2
$435,454
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 5/8
Co masz: Przytulny i jasny 1 + 1 apartament o powierzchni 57 m2, położony w nowoczesnym komp…
$74,642
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Mieszkanie 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2
$200,126
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Mieszkanie 3 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 144 m²
Wspołczesna willa Incekum ze wspaniałymi widokami i jacuzzi Doświadcz nowoczesnego życia w …
$349,078
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Mieszkanie 3 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 2/5
Co dostajesz: Stajesz się właścicielem przestronnego apartamentu 2 + 1 z imponującym panoram…
$320,833
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Mieszkanie 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/7
Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Apartamenty w nowym projekcie w centrum Alanya w pobliż…
$150,755
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Mieszkanie 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 1/6
Co dostajesz: Masz przestronne, w pełni umeblowane 2 + 1 mieszkanie 115 m2 na 6 piętrze na s…
$136,730
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 4
$111,506
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Mieszkanie 1 000 pokojów w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 1 000 pokojów
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 1000
Sypialnie 1000
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/5
Dla inwestycji Co dostajesz: Apartamenty w nowym kompleksie w spokojnej części dzielnicy Ma…
$156,700
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3/5
Gazipaşa Pazarcı, Park Tropikalny Apartamenty 1+1 ve 3+1 wysokiej kompleksli Apartamenty…
$90,147
VAT
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Agencja
gazivisor / Nieruchomości i Inwestycje
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Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1
What you get: An apartment of 45 m² is located on the ground floor. East orientation provide…
$116,200
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Mieszkanie 2 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Ten dobrze zaprojektowany i przestronny apartament 2 + 1 w Mahmutlar oferuje doskonałą miesz…
$210,147
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 11/13
*📍DOLCE VITA RESIDENCE ** 1 + 1 75m2 11 piętro ** W pełni umeblowane *Widok pełnomorskiSouth…
$108,159
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 1/12
Na czynsz. Dla inwestycji To, co otrzymujesz: Projekt inwestycyjny o dużej skali klasy pre…
$157,631
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Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 3/5
Przestronny apartament 2 + 1 w prestiżowej dzielnicy Liman Antalya - zaledwie 800 metrów od …
$209,344
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Agencja
INEST HOMES
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Mieszkanie 1 pokój w Mediterranean Region, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Powulge w mieszance nowoczesnego luksusu i śródziemnomorskiego uroku z tym pięknie urządzone…
$180,960
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 2/8
Co dostajesz: Masz przestronny i jasny 1 + 1 apartament o powierzchni 67 m2, położony na dru…
$82,335
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Mieszkanie 2 pokoi w Tosmur, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Tosmur, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 6
Co dostajesz: urządzony apartament 1 + 1 o powierzchni 60 m2, położony na 6 piętrze, wygodny…
$99,444
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 6
$95,427
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Mieszkanie 1 pokój w Mediterranean Region, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Ten nowy 1 + 1 apartament w słynnej dzielnicy Kleopatra Alanya oferuje mieszankę komfortu i …
$226,846
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Mieszkanie 4 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 3/4
Co otrzymasz: Przestronne i stylowe mieszkanie 3 + 1, o powierzchni 145 m2, znajduje się na …
$217,096
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Mieszkanie 2 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Ten uroczy apartament 2 + 1, położony w spokojnej dzielnicy Kestel, łączy nowoczesne życie z…
$180,960
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Typy nieruchomości w Mediterranean Region.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Mediterranean Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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