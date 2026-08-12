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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Mediterranean Region, Turcja

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Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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17 obiektów total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Kemer, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/1
This project, located in the Kemer neighborhood of Burdur, consists of a total of 83 indepen…
$39,308
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Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Konyaalti, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 245 m²
Piętro 2/3
Przestronny apartament 5 + 1 w Konyaalti, dzielnicy Uluch.Przedstawiamy Państwu nowoczesny i…
$245,642
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Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Mediterranean Region, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Mediterranean Region, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 280 m²
Piętro 19/20
Дуплекс 5+1. Мерсин, Мезитли, Акдениз махалеси. Возможно получение ВНЖ. ПОДХОДИТ ДЛ…
$294,070
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DD CO DEDD CO DE
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Aksu, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Kompleks zbudowany jest na 36 000 m2 powierzchni w Altintas, rozwijającym się regionie Antal…
$428,701
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Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Apartament znajduje się w dzielnicy Konyaalti / Uncali. W kompleksie; Istnieje wiele obiektó…
$585,232
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Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Ten dwupoziomowy apartament w Konyaaltı Hurma oferuje odosobnione życie!Kompleks ten został …
$232,792
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Alanya, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 8
Kompleks jest zbudowany w regionie Alanya / Avsallar przez jedną z wiodących firm budowlanyc…
$185,765
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Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Mediterranean Region, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1
Район Эрдемли. Квартира дуплекс готовый. Дому 4 года.
$165,205
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Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 4
Położony zaledwie 350 metrów od plaży Konyaalti, jednej z najbardziej popularnych plaż Antal…
$700,906
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Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartament znajduje się w Lara, jednym z najbardziej popularnych miejsc w Antalya, w odległo…
$650,670
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Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój w Konyaalti, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój
Konyaalti, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 6/7
ID AN 23752 Powierzchnia: Antalya, Undzhaly Rodzaj obiektu: Obudowa w budowie Liczba pokoi: …
$251,759
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 4/5
Witamy Cię! Jeśli marzysz o zakupie nieruchomości w Turcji, zwróć uwagę na to wspaniałe mies…
$265,826
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Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 3/3
$137,024
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Degirmendere, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Degirmendere, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
Piętro 1/6
The benefits of this apartment: A spacious duplex with a garden with a total area of …
$417,413
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Alanya, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 8
Kompleks jest zbudowany w regionie Alanya / Avsallar przez jedną z wiodących firm budowlanyc…
$278,648
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/4
$133,938
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Kargicak, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 4
Witamy w luksusowym kompleksie mieszkaniowym w Kargicaku! Mamy przyjemność zaprezentować Pań…
$350,407
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Parametry nieruchomości w Mediterranean Region, Turcja

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