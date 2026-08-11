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Mieszkania na sprzedaż w Kas, Turcja

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13 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Kas, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/3
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami i Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenem w Kalka…
$522,539
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Mieszkanie 2 pokoi w Kas, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
$9,88M
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Penthouse 3 pokoi w Kas, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 3
Dwupoziomowy Apartament z 2 Sypialniami oraz Widokiem na Morze w Centrum Kaş, Antalya Kaş, p…
$292,206
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TekceTekce
Mieszkanie w Kalkan, Turcja
Mieszkanie
Kalkan, Turcja
Powierzchnia 500 m²
Ziemie znajdują się w światowej sławy miejscowości wakacje Kas, Kalkan. Te działki mają wiel…
$700,490
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Mieszkanie 2 pokoi w Kalkan, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kalkan, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Witamy w wyjątkowym życiu w Antalya. Ten wyśmienity obiekt obejmuje 77 m2, oferując harmonij…
$235,644
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Mieszkanie 2 pokoi w Kalkan, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kalkan, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
$1,53M
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Mieszkanie 6 pokojów w Kalkan, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Kalkan, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Powierzchnia 431 m²
Liczba kondygnacji 3
Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey We offer villas …
$842,856
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Mieszkanie 4 pokoi w Kalkan, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kalkan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 379 m²
Liczba kondygnacji 3
New complex of villas with swimming pools and sea views, Kalkan, Turkey We offer villas wit…
$1,16M
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Mieszkanie 6 pokojów w Kalkan, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Kalkan, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 3
Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey We offer a vil…
$1,26M
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Mieszkanie 4 pokoi w Kalkan, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kalkan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa with two swimming pools, a garden and a kids' playground, Kalkan, Turkey We offer a h…
$948,213
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Mieszkanie 3 pokoi w Kalkan, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kalkan, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 3
Umeblowane wille z basenami, siłowniami i kinami, Kalkan, Turcja Oferujemy wille z widokiem…
$676,185
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Mieszkanie 6 pokojów w Kalkan, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Kalkan, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 427 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowe wille z widokiem na morze w centrum Kalkan, Turcja Oferujemy umeblowane wille z s…
$1,25M
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Mieszkanie 3 pokoi w Bezirgan, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bezirgan, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Furnished villa with swimming pools abd a spa area, Kalkan, Turkey We offer a modern villa …
$790,177
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