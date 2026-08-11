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Mieszkania na sprzedaż w Ceyhan, Turcja

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3 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Ceyhan, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ceyhan, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
W samym sercu Stambułu, zamień swoje marzenia w rzeczywistość tym wyjątkowym projektem. Ofer…
$1,15M
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Mieszkanie 2 pokoi w Ceyhan, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ceyhan, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Kagıtane znajduje się w jednym z szybko rosnących i najbardziej centralnych obszarów po euro…
$1,19M
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Mieszkanie 2 pokoi w Ceyhan, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ceyhan, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
$128,000
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