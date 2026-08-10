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Mieszkania na sprzedaż w Antalya, Turcja

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Alanya
256
Muratpasa
1812
Aksu
467
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6 359 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Premium Premium
Mieszkanie 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Wyjątkowa parterowa willa z widokiem na morze w Kargıcak na działce o powierzchni 700 m² Każ…
$443,595
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Mieszkanie 2 pokoi w Kepez, Turcja
TOP TOP
Mieszkanie 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/7
Nowy kompleks mieszkalny w Antalya 124; Pierwsza rata jest tylko 35% 124; Instalacja na 10 m…
$115,500
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Mieszkanie 2 pokoi w Aksu, Turcja
TOP TOP
Mieszkanie 2 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/7
Projekt znajduje się w dzielnicy Altintas, jednym z najbardziej obiecujących obszarów Antaly…
$192,000
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Aksu, Turcja
TOP TOP
Mieszkanie 2 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/7
Nie mówimy o mieszkaniu, ale o nieruchomościach komercyjnych: nabywa się 1 / 10 akcji w poko…
$30,883
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
UP UP
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
W odróżnieniu od wielu wzniosłych wydarzeń w regionie Alanya, Maris Premiere jest butikiem, …
$205,228
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Prywatny sprzedawca
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Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Apartamenty z Widokiem na Góry i Miasto w Stylowym Kompleksie z 2 Blokami i Bogatą Infrastru…
$137,223
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Mieszkanie 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 4 + 1 na sprzedaż w Alanya, Kargiczak - 250 m2, umeblowane, z widokiem panoramicznymOf…
$502,790
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Agencja
Alanya-home
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/3
Apartament 1 + 1 z prywatnym ogrodem w Moonlight Villa, Konakly (Alania)Oferujemy 1 + 1 apar…
$70,184
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Agencja
Alanya-home
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 7
Mieszkanie z Widokiem na Góry i Morze w Kompleksie z Trzema Blokami w Alanyi Alanya to jedna…
$147,601
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Mieszkanie 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Umeblowane 3-pokojowe mieszkanie w Mahmutlarze z dużą przestrzenią mieszkalną Ten umeblowany…
$104,050
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Mieszkanie 2 pokoi w Oba, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Oba, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 2/5
Apartament 1 + 1 w nowoczesnym kompleksie Kavi Dreams, Oba district, AlanyaOferujemy na sprz…
$113,905
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Agencja
Alanya-home
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Mieszkanie 3 pokoi w Aksu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w Altıntaş, Antalya Apartamenty na sprzedaż z…
$167,981
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Mieszkanie 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 8/11
Oferujemy na sprzedaż przestronne urządzone mieszkanie 2 + 1 w Mahmutlar, Alanya, położony z…
$165,323
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Agencja
Alanya-home
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Mieszkanie 3 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 5/6
Vista Orange Residence British 124; Apartament 2 + 1 w Kardzhak, AlanyaOferowany na sprzedaż…
$136,205
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Agencja
Alanya-home
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Mieszkanie 2 pokoi w Aksu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w Altıntaş, Antalya Apartamenty na sprzedaż z…
$115,575
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Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 5
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty w Kompleksie z Udogodnieniami Blisko Plaży w Kestel, Alan…
$183,156
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Mieszkanie w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie
Mahmutlar, Turcja
$104,050
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 5 pokojów w Serik, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 182 m²
Piętro 2/3
W Pełni Umeblowany Dwupoziomowy Apartament z 4 Sypialniami w Kompleksie z Bogatą Infrastrukt…
$310,650
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Mieszkanie 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 85 m²
$78,331
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Mieszkanie 2 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 3
Stylowe Apartamenty w Kompleksie Blisko Pól Golfowych w Belek, Antalya Apartamenty znajdują …
$105,173
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2/12
1 + 1 apartament na sprzedaż w Mahmutlar, Yekta Trade CenterOferujemy przytulne urządzone 1 …
$154,174
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Agencja
Alanya-home
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Mieszkanie 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 7/12
2 + 1 apartament na sprzedaż w Mahmutlar, Alanya, 250 metrów od morzaOferujemy na sprzedaż p…
$153,762
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Agencja
Alanya-home
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Mieszkanie 4 pokoi w Ishakli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ishakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Umeblowana willa w Alanyi-Demirtas z widokiem na morze i 4 pokojami Ta willa w Alanyi Demirt…
$195,382
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/5
W pełni umeblowany 1 + 1 apartament jest oferowany na sprzedaż w nowoczesnym kompleksie mies…
$117,621
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Agencja
Alanya-home
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 10/12
Aura złota 3 / MahmutlarNa sprzedaż przytulny apartament 1 + 1 z meblami w okolicy Mahmutlar…
$92,044
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Agencja
Alanya-home
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Mieszkanie w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie
Mahmutlar, Turcja
$74,954
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/5
Furnished 1+1 apartment in the Aqua Residence residential complex, Kestel district, Alanya. …
$93,404
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Agencja
Alanya-home
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Mieszkanie 2 pokoi w Aliefendi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Aliefendi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 4/10
Apartament 1 + 1 z widokiem na basen w Shine Residence, Demirtas, AlanyaOferujemy na sprzeda…
$69,345
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Agencja
Alanya-home
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 5
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty w Kompleksie z Udogodnieniami Blisko Plaży w Kestel, Alan…
$541,404
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Mieszkanie 1 pokój w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Muratpasa, Turcja
Sypialnie 1
Powierzchnia 56 m²
Strefy socjalne:- odkryty basen- plac zabaw- miejsce do grillowania- boiska do fitness-u, ko…
$122,325
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Typy nieruchomości w Antalya.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Antalya, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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