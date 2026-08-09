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Mieszkania na sprzedaż w Dosemealti, Turcja

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40 obiektów total found
Mieszkanie 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Piętro 2/2
$14,53M
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Mieszkanie 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty z 4 Sypialniami w Kompleksie z Basenem w Altınkale Döşemealtı Apartamenty znajdu…
$327,178
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Mieszkanie 2 pokoi w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1/5
Nowe, Inwestycyjne Apartamenty z Basenem w Döşemealtı w Antalyi Döşemealtı to jedna z najbar…
$95,145
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TekceTekce
Mieszkanie w Dagbeli, Turcja
Mieszkanie
Dagbeli, Turcja
Powierzchnia 408 m²
$4,07M
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Mieszkanie w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie
Dosemealti, Turcja
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
2 km od centrum Deschemalti i blisko do wszystkich udogodnień społecznych. Znajduje się 4 km…
$722,821
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Mieszkanie w Asagioba, Turcja
Mieszkanie
Asagioba, Turcja
Powierzchnia 680 m²
$4,65M
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Mieszkanie 2 pokoi w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 450 m²
Przedstawiamy luksusową willę ze wzbogaconymi obiektami socjalnymi i wysoką wartością inwest…
$1,73M
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Mieszkanie 2 pokoi w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 2/4
Przestronny Apartament z 1 Sypialnią i Widokiem na Przyrodę w Döşemealtı w Antalyi Apartamen…
$59,990
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Mieszkanie 3 pokoi w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/3
The building, completed in 2024, is located in the Doshemalti district of Antalya. The apart…
$93,012
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Mieszkanie 1 pokój w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Dosemealti, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 385 m²
$612,573
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Mieszkanie 2 pokoi w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 3
Budynek został zbudowany w czerwcu 2024 roku w regionie Antalya / Döşemealtı. Apartament, kt…
$109,933
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Mieszkanie 1 pokój w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Dosemealti, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 296 m²
Położony w wschodzącej gwiazdy Stambułu, Kartal dzielnicy, Wyspa Dreams zwiększa wartość oko…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 6
Powierzchnia 390 m²
$1,02M
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Mieszkanie 1 pokój w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Dosemealti, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 254 m²
Meris Dragos, wschodzący w Dragos, nowe centrum przyciągania Anatolijskiej strony ze wspania…
$1,32M
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Mieszkanie 2 pokoi w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 2/3
$2,55M
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Mieszkanie 2 pokoi w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Apartamenty z 1 Sypialnią, Ogrzewaniem Podłogowym i Wspólnym Basenem w Antalya Döşemealtı Dz…
$129,431
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Mieszkanie 1 pokój w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Dosemealti, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 510 m²
Zaprojektowaliśmy życie poza twoimi marzeniami...Te wysokie apartamenty i prywatne baseny na…
$1,23M
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Mieszkanie 1 pokój w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Dosemealti, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 364 m²
W tym nowym projekcie zlokalizowanym w Kartal, jesteś zaproszony do szczerego, ciepłego, bez…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Dosemealti, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Powierzchnia 320 m²
$663,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 11/15
Nowoczesne Umeblowane Mieszkanie z 1 Sypialnią na Sprzedaż w Antalyi, Döşemealtı Mieszkanie …
$100,657
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Mieszkanie 2 pokoi w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 3/5
Nowe, Inwestycyjne Apartamenty z Basenem w Döşemealtı w Antalyi Döşemealtı to jedna z najbar…
$91,664
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Penthouse 2 pokoi w Dosemealti, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 3/4
Apartament z 1 Sypialnią i Widokiem na Góry i Przyrodę w Dzielnicy Döşemealtı Bahçeyaka Apar…
$59,990
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Mieszkanie 3 pokoi w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty na Sprzedaż z Systemem Smart Home w Prestiżowej Lokalizacji w Döşemealtı Oferują…
$233,563
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Mieszkanie 4 pokoi w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3/3
$6,63M
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Mieszkanie 2 pokoi w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/2
$4,07M
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Mieszkanie 2 pokoi w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 410 m²
$863,096
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Penthouse 2 pokoi w Dosemealti, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 5/5
Nowe, Inwestycyjne Apartamenty z Basenem w Döşemealtı w Antalyi Döşemealtı to jedna z najbar…
$95,145
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Mieszkanie 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty z 4 Sypialniami w Kompleksie z Basenem w Altınkale Döşemealtı Apartamenty znajdu…
$294,716
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Mieszkanie w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie
Dosemealti, Turcja
Powierzchnia 528 m²
$9,88M
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Mieszkanie 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty na Sprzedaż z Systemem Smart Home w Prestiżowej Lokalizacji w Döşemealtı Oferują…
$589,433
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