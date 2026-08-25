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Mieszkania na sprzedaż w Gazipasa, Turcja

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151 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 9/10
$241 571
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Penthouse 3 pokoi w Gazipasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Apartamenty w Kompleksie z Aktywnościami Społecznymi w Gazipaşa Antalya Stylowe apartamenty …
$220 141
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Liczba kondygnacji 10
$131 766
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 8/10
$175 688
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Mieszkanie 3 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Kup apartament z widokiem na morze w Gazipaşa – ekskluzywny dom na Riwierze Tureckiej Chciał…
$201 914
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 7/10
$172 220
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 5/10
$169 909
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1/10
$151 415
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 4
Lista cenApartament, 1 + 1Piętro: 1, 41m ², €45,000Nestled w tętniącej życiem dzielnicy Cumh…
$51 781
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 8/10
$183 779
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3/5
Lokalizacja centrum handlowego Gazipaşa Wysokiej jakości konstrukcja Cumhuriyet / Pazarcı …
$78 658
VAT
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Agencja
gazivisor / Nieruchomości i Inwestycje
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 3
$69 963
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 3/10
$156 039
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 3/10
$156 039
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 2/10
$158 350
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Liczba kondygnacji 10
$132 922
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 7
Co otrzymasz: Nowoczesny 1 + 1 apartament o powierzchni 64,5 m2, położony na 7. piętrze nowe…
$107 269
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3
Co masz: Bright umeblowane mieszkanie planowanie 1 + 1 o łącznej powierzchni 50 m2 w nowym k…
$69 371
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 4/9
Apartament na sprzedaż w Gaziapasa Dream Home - 700m od plażyPrzytulny apartament w malownic…
$111 405
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Mieszkanie 3 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Apartamenty w Kompleksie z Aktywnościami Społecznymi w Gazipaşa Antalya Stylowe apartamenty …
$150 255
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 5
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Gazipaşa Antalya Gazipaşa to nad…
$99 470
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Mieszkanie 3 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 5/5
W Gazipaşa Pazarcı, przy Trasie Rzecznej i blisko morza Wysokiej jakości osiedle z pełnym z…
$194 596
VAT
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Agencja
gazivisor / Nieruchomości i Inwestycje
Języki komunikacji
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1/10
$150 262
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 8/10
$175 688
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Co otrzymasz: Apartamenty 1 + 1 w nowym kompleksie w cichej okolicy Gazipasa. G…
$88 498
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Liczba kondygnacji 10
$132 922
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 8/10
$183 779
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty Blisko Morza w Kompleksie z Udogodnieniami w Antalyi Gazipaşa jest jednym z najw…
$83 471
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Mieszkanie 4 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 4/10
Gazipaşa Pazarcı – wspaniała lokalizacja Duży, przestronny apartament 3+1 Dostępny do pozw…
$194 991
VAT
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Agencja
gazivisor / Nieruchomości i Inwestycje
Języki komunikacji
English, Türkçe
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1/10
$152 571
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