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Mieszkania na sprzedaż w Silifke, Turcja

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4 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Tasucu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Tasucu, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 4/5
$3,33M
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Mieszkanie 1 pokój w Catak Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Catak Mahallesi, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 8
📍Teraz.🏠 1 + 0 (48 кв.🔸 7🌊 1 200❗❗🏢 🌳 🛝 🚗 🍖 🏊 🔺 📍👉🏻 💶 Άена 32 900 € 🔥ROI 10,25%
$40,222
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Mieszkanie 1 pokój w Catak Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Catak Mahallesi, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1
Dom przez morze został ukończony. Tylko 12 apartamentów.REJESTR własny bez ryzyka lub oczeki…
Cena na zgłoszenie
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Tasucu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Tasucu, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piętro 4/4
$4,07M
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