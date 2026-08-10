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Mieszkania na sprzedaż w Finike, Turcja

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9 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Finike, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Finike, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Powierzchnia 68 m²
Zaprojektowaliśmy życie poza twoimi marzeniami...Te wysokie apartamenty i prywatne baseny na…
$180,099
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Mieszkanie w Finike, Turcja
Mieszkanie
Finike, Turcja
Powierzchnia 255 m²
$18,60M
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Mieszkanie 1 pokój w Finike, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Finike, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Powierzchnia 71 m²
Projekt Prestige Villas składa się z 5 pojedynczych willi z prywatnym basenem zbudowanym na …
Cena na zgłoszenie
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Finike, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Finike, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1
Kompleks znajduje się w Antalya / Finike, kompleks został ukończony w II kwartale 2024 roku …
$157,567
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Mieszkanie 2 pokoi w Finike, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Finike, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/5
$2,67M
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Mieszkanie 1 pokój w Finike, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Finike, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Projekt Prestige Villas składa się z 5 pojedynczych willi z prywatnym basenem zbudowanym na …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Finike, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Finike, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/6
Apartamenty z Widokiem na Morze i Góry w Kompleksie w Antalyi Finike Apartamenty na sprzedaż…
$171,846
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Mieszkanie 3 pokoi w Finike, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Finike, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/6
Kompleks został zbudowany w Antalya / Finike w trzecim kwartale 2024 roku. Kompleks znajduje…
$153,987
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Mieszkanie 2 pokoi w Finike, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Finike, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
$56,319
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