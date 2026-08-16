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Mieszkania na sprzedaż w Konyaalti, Turcja

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288 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Konyaalti, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Powierzchnia 163 m²
White Dune został zaprojektowany jako nowoczesna, bezpieczna i przystępna cenowo przestrzeń …
$685,000
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Mieszkanie 1 pokój w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Konyaalti, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
$220,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Piętro 1/11
$7,20M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Piętro 6/6
$15,70M
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Mieszkanie 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Liczba kondygnacji 3
Nieruchomości w Kompleksie z Basenem i Parkingiem w Antalyi Nieruchomości znajdują się w pre…
$702,140
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Mieszkanie 2 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty o Nowoczesnej Architekturze 300 m od Morza i Plaży w Antalyi, Konyaaltı Kuşkavağ…
$240,162
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 110 m²
Nowy projekt inwestycyjny położony w jednym z najcenniejszych miejsc w Antalya, Sarysu.Konya…
$221,142
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Penthouse 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 4
🌴 A spacious 4+1 duplex in the Liman district – ready for comfortable seaside living! We …
$400,000
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Agencja
INEST HOMES
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Mieszkanie 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
$21,31M
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Mieszkanie 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 9/10
$8,14M
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Mieszkanie 2 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konyaalti, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Projekt znajduje się w dzielnicy Fevzi Çakmak w Kepez Antalya. Projekt oferuje plac zabaw dl…
$84,716
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Mieszkanie 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 2/3
$11,52M
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Mieszkanie 1 pokój w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Konyaalti, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
$1,48M
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Mieszkanie 2 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 7/9
Położony tuż obok światowej sławy Konyaaltı Plaża, ten apartament oferuje pełny widok na mor…
$362,963
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Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1/3
$14,82M
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Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 4/5
Dwupoziomowy apartament umeblowany 3 + 1 na sprzedaż w Konyaalti Khurma, AntalyaUmeblowany d…
$288,647
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Agencja
Alanya-home
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Mieszkanie 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 150 m²
Lokalizacja:Nowy kompleks mieszkalny znajduje się w prestiżowej dzielnicy Sarysu, Konyaalti,…
$205,101
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Mieszkanie 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 140 m²
Piętro 8
Przestronny apartament 3 + 1 z widokiem na morze w prestiżowym kompleksie!Szansa, aby stać s…
$1,06M
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Mieszkanie 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 1/3
Apartamenty z Oddzielną Kuchnią i Wspólnym Basenem w Konyaaltı, Antalya Dzielnica Hurma zape…
$280,439
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Mieszkanie 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 135 m²
Piętro 12/13
$6,39M
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Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 3
Nieruchomości w Kompleksie z Basenem i Parkingiem w Antalyi Nieruchomości znajdują się w pre…
$460,382
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Penthouse 6 pokojów w Konyaalti, Turcja
Penthouse 6 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 290 m²
Piętro 6/6
Dwupoziomowy Apartament z 5 Sypialniami i Tarasem w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Antaly…
$576,056
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Mieszkanie 6 pokojów w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Konyaalti, Turcja
Sypialnie 6
Powierzchnia 370 m²
Prezentowany na sprzedaż penthouse, położony w dzielnicy Altinkum, dużej dzielnicy Antalya K…
$1,01M
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Mieszkanie 8 pokojów w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 8 pokojów
Konyaalti, Turcja
Sypialnie 8
Powierzchnia 450 m²
Prestigious location in Konyaalti. Closed format of life. Luxury-level architecture and equi…
$1,72M
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Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Elegancki Apartament Niedaleko Plaży w Konyaaltı, Antalya Apartament dwupoziomowy znajduje s…
$320,416
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Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/5
🏡2 + 1 apartament z meblami i panoramicznym widokiem na góry w HurmOferujemy na sprzedaż prz…
$196,653
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Agencja
INEST HOMES
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Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/2
Apartamenty o Nowoczesnej Architekturze 300 m od Morza i Plaży w Antalyi, Konyaaltı Kuşkavağ…
$390,263
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Mieszkanie 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 175 m²
Apartament na sprzeda ¿w elitarnym kompleksie mieszkalnym zlokalizowanym w mikrodzielnicy Mo…
$936,130
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Penthouse 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowe, Umeblowane Mieszkania z Ogrzewaniem Podłogowym w Nowym Projekcie w Konyaaltı, Antalya …
$250,342
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Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Sapphire Residence
$494,000
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