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Mieszkania na sprzedaż w Kepez, Turcja

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248 obiektów total found
Mieszkanie 5 pokojów w Kepez, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Kepez, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 163 m²
Przestronne apartamenty z panoramicznym widokiem na Antalya - od 150 do 227 m2Żyć w Antalya,…
$441 719
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Mieszkanie 2 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kepez, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Z przyjemnością zaprezentujemy te stylowe dwupokojowe apartamenty na sprzedaż w Altıntaşu, j…
$403 970
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Mieszkanie 1 pokój w Kepez, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Kepez, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
$245 000
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 3 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty na Sprzedaż 60 m od Tramwaju w Antalya, Kepez Kepez to jedna z najbardziej pożąd…
$207 895
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Mieszkanie 6 pokojów w Kepez, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Kepez Çankaya Antalya jest jednym z najlepszych miejsc …
$207 895
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Mieszkanie 2 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 5
Lista cenApartament, 1 + 1, 50 m ², €74000Apartament, 2 + 1, 100 m ², €108 000Apartament, 3 …
$85 151
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 2 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Apartamenty w Nowym Kompleksie z Dwoma Parkingami w Kepez w Antalyi Osiedle Çankaya w dzieln…
$121 412
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Mieszkanie 3 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 9
Lista cenApartament, 2 + 1Piętro: 1, 100 m ², €291,000Witamy w uosobieniu współczesnego życi…
$334 849
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Mieszkanie 3 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 5
Nieruchomości w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Altınova, Antalya Nieruchomości znajdują s…
$128 765
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Mieszkanie 1 pokój w Kepez, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Kepez, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
$313 000
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Mieszkanie 2 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Góry i Morze w Pobliżu Szpitala Miejskiego w Antalyi, Kepez Kepez …
$111 489
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Mieszkanie 1 pokój w Kepez, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Kepez, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Mieszkania na Sprzedaż w Systemie Ratalnym, 250 m od Autostrady D-400 w Kepez, Antalya Miesz…
$72 964
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Mieszkanie 3 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/5
$3,66M
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Mieszkanie 4 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Apartamenty w Nowym Kompleksie z Dwoma Parkingami w Kepez w Antalyi Osiedle Çankaya w dzieln…
$233 484
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Mieszkanie 3 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Mieszkania z Balkonami lub Tarasami oraz Wspólnym Basenem w Altınova, Antalya Dzielnica Altı…
$172 778
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Mieszkanie 3 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 4/6
$5,22M
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Mieszkanie 3 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto w Dzielnicy Çankaya, Kepez, Antalya Apartamenty zna…
$369 168
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Mieszkanie 2 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 5
Eleganckie Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Parkingiem w Antalya Kepez Apartamenty na sp…
$103 948
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Mieszkanie 2 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kepez, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Rezydencja Artemis
$245 000
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Mieszkanie 3 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty z Łazienkami En-Suite i Oddzielnymi Kuchniami w Dzielnicy Fevzi Çakmak, Kepez Ke…
$187 955
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Mieszkanie 3 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 3
Mieszkania w Kompleksie Blisko Lotniska i Centrum Handlowego w Antalyi Mieszkania znajdują s…
$162 059
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Mieszkanie 3 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowoczesne Mieszkania Blisko Szpitala Miejskiego w Antalya w Çankaya, Kepez Mieszkania znajd…
$177 448
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Mieszkanie 2 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 3
1-Pokojowe Apartamenty na Sprzedaż 200 Metrów od Tramwaju w Kepez, Antalya Dzielnica Kepez w…
$74 715
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Mieszkanie 4 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 5
Eleganckie Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Parkingiem w Antalya Kepez Apartamenty na sp…
$187 955
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Mieszkanie 2 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 5
Nieruchomości w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Altınova, Antalya Nieruchomości znajdują s…
$84 324
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Mieszkanie 3 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Kepez Çankaya Antalya jest jednym z najlepszych miejsc …
$117 910
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Mieszkanie 2 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kepez, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Metropol Residences
$138 652
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Mieszkanie w Kepez, Turcja
Mieszkanie
Kepez, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Te nowoczesne mieszkania znajdują się w dwublokowym kompleksie z 165 mieszkań, znajduje się …
$47 283
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Mieszkanie 2 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w Prestiżowym Projekcie Blisko Lotniska w Antalyi Apartamenty w projekcie znajdu…
$156 434
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Mieszkanie 1 pokój w Kepez, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Kepez, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
$670 000
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