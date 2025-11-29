Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Isparta, Turcja

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
18 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Isparta, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Isparta, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
$4,21M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Isparta, Turcja
Mieszkanie
Isparta, Turcja
Powierzchnia 440 m²
$7,54M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Isparta, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Isparta, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 135 m²
Piętro 2/5
$4,64M
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Mieszkanie 4 pokoi w Isparta, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Isparta, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
$4,23M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Isparta, Turcja
Mieszkanie
Isparta, Turcja
Powierzchnia 400 m²
$13,92M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Isparta, Turcja
Mieszkanie
Isparta, Turcja
Powierzchnia 489 m²
$8,18M
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24
Mieszkanie w Isparta, Turcja
Mieszkanie
Isparta, Turcja
Powierzchnia 762 m²
$14,50M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Buyuk Gokceli, Turcja
Mieszkanie
Buyuk Gokceli, Turcja
Powierzchnia 496 m²
$1,07M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Isparta, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Isparta, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
$4,15M
Zostaw prośbę
VernaVerna
Mieszkanie 4 pokoi w Isparta, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Isparta, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
$4,99M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Isparta, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Isparta, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/3
$5,22M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Isparta, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Isparta, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
$3,24M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Isparta, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Isparta, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
$2,03M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Sav, Turcja
Mieszkanie
Sav, Turcja
Powierzchnia 365 m²
$2,32M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Gelincik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Gelincik, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
$2,26M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Isparta, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Isparta, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 128 m²
$3,02M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Isparta, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Isparta, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
$3,48M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Isparta, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Isparta, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
$2,73M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Isparta, Turcja

