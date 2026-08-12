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Kawalerki na sprzedaż w Mediterranean Region, Turcja

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26 obiektów total found
Kawalerka 2 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Kawalerka 2 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1
$42,323
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Kawalerka 1 pokój w Erdemli, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Erdemli, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 4/8
Studio w kompleksie SPA Ilkem Rio 1 Oferujemy na sprzedaż studio na 4. piętrze nowego, lu…
$46,077
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Kawalerka 1 pokój w Alanya, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Alanya, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 4
Lista cenApartament, StudioFloor: 4, 35 m ², €57 000Witamy w twoim wymarzonym domu zagnieżdż…
$65,589
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LDV InvestLDV Invest
Kawalerka 1 pokój w Mezitli, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Mezitli, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Nowy luksusowy kompleks mieszkaniowy, położony w dzielnicy Tomuk/Mersin, 550 metrów od piękn…
$48,912
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Kawalerka 1 pokój w Kestel, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Kestel, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 5
Lista cenMieszkanie, StudioFloor: 4, 45 m ², €77000Wejdź w świat elegancji i spokoju z tym w…
$88,603
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Kawalerka 1 pokój w Mahmutlar, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 12
CenaLokalizacja, Studio
$59,836
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Kawalerka w Aksu, Turcja
Kawalerka
Aksu, Turcja
Powierzchnia 10 m²
Piętro 4/10
Desire Antalya - Zostań współwłaścicielem hotelu Premier Best WesternInwestycja, która dział…
$30,000
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Kawalerka 1 pokój w Akdeniz, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Akdeniz, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/11
Pasywne dochody w Turcji! 1 pokojowe mieszkanie w Mersin za $36,900K💰 10% rocznie z czynszem…
$43,236
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Kawalerka 1 pokój w Alanya, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Alanya, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 14
Lista cenApartament, StudioFloor: 3,, 50m ², €65,000Witamy w ostatecznym połączeniu luksusu …
$74,794
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Kawalerka 1 pokój w Erdemli, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Erdemli, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy składający się z jednego 10-piętrowego bloku, oddalonego o …
$44,562
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Kawalerka 1 pokój w Erdemli, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Erdemli, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 7/10
Studio w kompleksie Sun Maria Beach Filmy apartamentów dostępne na życzenie. To 46-metro…
$41,351
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Kawalerka w Muratpasa, Turcja
Kawalerka
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 10 m²
Piętro 4/10
Desire Antalya - Zostań współwłaścicielem hotelu Premier Best WesternInwestycja, która dział…
$25,000
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Agencja
Hotel Invest
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Kawalerka 1 pokój w Mahmutlar, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 12
Lista cenmieszkanie letniskowe, StudioFloor: 6, 40 m ², €53000Wejdź w świat elegancji i wypo…
$60,986
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Kawalerka 2 pokoi w Isparta, Turcja
Kawalerka 2 pokoi
Isparta, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
$2,85M
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Kawalerka 1 pokój w Akdeniz, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Akdeniz, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 5
Super-price from 32,000 € The price below the general level in the Mersin market, do! ⠀ r…
$35,218
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Kawalerka 2 pokoi w Aksu, Turcja
Kawalerka 2 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
które będą znajdować się w Alt nta, jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów Antalya.Infor…
$191,798
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Kawalerka 3 pokoi w Alanya, Turcja
Kawalerka 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1/4
Sprzedajemy przytulne mieszkanie w centrum Alanyi, 300 metrów od plaży Kleopatry, kompleks A…
$133,758
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Kawalerka 2 pokoi w Alanya, Turcja
Kawalerka 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 3/9
$94,998
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Kawalerka 1 pokój w Alanya, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Alanya, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 1/10
Jasmine Port SuiteJasmine Port Suite znajduje się w Alanya. Jedno z największych i najpiękni…
$48,545
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Kawalerka w Mediterranean Region, Turcja
Kawalerka
Mediterranean Region, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1/9
Состоит из 2 блоков по 0 (входной этаж) + 8 этажей. Всего 512 квартир, построенных на зем…
$43,822
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Kawalerka 2 pokoi w Alanya, Turcja
Kawalerka 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Projekt Alanya w dzielnicy Payallar wyróżnia się jako pierwsza inwestycja, łącząc strategicz…
$48,251
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Kawalerka 2 pokoi w Alanya, Turcja
Kawalerka 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Projekt w dzielnicy Payallar wyróżnia się jako pierwsza inwestycja łącząca strategiczne poło…
$48,097
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Kawalerka 1 pokój w Erdemli, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Erdemli, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 8
$41,719
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Kawalerka 1 pokój w Akdeniz, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Akdeniz, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Liczba kondygnacji 13
Комплекс состоит иВ 1 блока на 13 ътажей, 300 В до моря Турция, МерсинОкончание строительств…
$38,405
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Kawalerka 1 pokój w Akdeniz, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Akdeniz, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Liczba kondygnacji 11
price list 50% in cash for 12 months 1+0-52M2 from 42.000 € The characteristics of the…
$44,928
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Kawalerka 1 pokój w Elvanli, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Elvanli, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2/9
Nowy kompleks w Tomyuk, MersinKompleks składa się z 2 bloków na 9 piętrachZemin kat + 8 pięt…
$42,931
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Parametry nieruchomości w Mediterranean Region, Turcja

z garażem
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z Widok na morze
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