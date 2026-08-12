Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Mediterranean Region
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Mediterranean Region, Turcja

;
Antalya
1716
Alanya
256
Muratpasa
1813
Mersin
1669
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
953 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
UP UP
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 6/14
Lavinya Concept jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym i składa się z 3 bloków 14 pięter. P…
$171,023
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 7
Mieszkanie z Widokiem na Góry i Morze w Kompleksie z Trzema Blokami w Alanyi Alanya to jedna…
$147,601
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 5
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty w Kompleksie z Udogodnieniami Blisko Plaży w Kestel, Alan…
$183,156
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 5
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty w Kompleksie z Udogodnieniami Blisko Plaży w Kestel, Alan…
$541,404
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 10
Nieruchomości z Potencjałem Inwestycyjnym w Pobliżu Plaży w Mahmutlar Alanya Alanya to popul…
$112,379
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Komfortowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Alanyi Payallar Payallar, jedno z centrów atrak…
$295,726
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Góry i Morze w Pobliżu Szpitala Miejskiego w Antalyi, Kepez Kepez …
$282,883
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 4
Stylowe Apartamenty na Sprzedaż z Widokiem na Przyrodę i Morze w Alanyi Alanya jest jednym z…
$286,680
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto w Otoczeniu Przyrody w Alanyi Kestel Kestel to tętn…
$375,954
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Apartamenty w Ekskluzywnym, Jednoblokowym Kompleksie Położonym Bezpośrednio przy Morzu w Mah…
$934,308
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 14
Stylowe, Przystępne Cenowo Apartamenty w Odległości Spaceru od Morza w Mersin Erdemli Mersin…
$97,759
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/9
Dla obywatelstwa Na czynsz. Co masz: Apartamenty w nowym kompleksie mieszkalnym w centrum …
$230,390
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Apartamenty z Widokiem na Miasto i Morze na Sprzedaż w Alanyi Region Kale w Alanyi wyróżnia …
$989,295
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Apartamenty w Kompleksie z Licznymi Udogodnieniami w Alanyi Alanya jest jednym z najchętniej…
$207,763
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowo Wybudowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Ayaş, Mersin Mersin to popularne śródziemn…
$214,797
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Stylowe Apartamenty w Kompleksie 400 m od Wybrzeża w Alanyi, Antalya Alanya, położona we wsc…
$447,541
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze w Jednoblokowym Kompleksie w Alanyi Uznana za jedną z najbar…
$357,632
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Aksu, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartament z 2 Sypialniami, Widokiem na Morze i Balkonem w Altıntaş, Aksu, Antalya Apartamen…
$145,483
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie 800 m od Plaży w Alanyi Avsallar Avsallar, jedn…
$115,714
Zostaw prośbę
Penthouse 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze w Otoczeniu Natury w Alanyi Kestel Alanya wyróżnia się zabyt…
$368,273
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Apartamenty w Kompleksie 500 m od Morza w Alanyi Mahmutlar Apartamenty znajdują się w Alanyi…
$179,059
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 9
Mieszkania z Widokiem na Morze w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami Społecznymi w Alanyi D…
$205,509
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Zupełnie Nowa Nieruchomość Blisko Morza w Centrum Alanyi Zupełnie nowa nieruchomość na sprze…
$254,077
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 13
Nowe Apartamenty na Sprzedaż w Atrakcyjnej Lokalizacji w Mersin Mezitli Nowe apartamenty na …
$139,772
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 8/12
W Pełni Umeblowany Apartament na Sprzedaż w Jednoblokowym Kompleksie, Blisko Udogodnień w Al…
$124,098
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 12
Nowe Apartamenty w Odległości Spaceru od Plaży w Mersin Mersin to jedno z najczęściej odwied…
$148,098
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Przestronna Nieruchomość przy Plaży w Serenity Premium w Alanyi Antalya Stylowa nieruchomość…
$412,209
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Gotowe do Zamieszkania Mieszkania w Centralnej Lokalizacji 100 m od Morza w Alanyi Kestel Ke…
$357,682
Zostaw prośbę
Penthouse 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Penthouse 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty Inwestycyjne z Widokiem na Zamek i Morze w Alanyi Alanya to jeden z najważniejsz…
$921,539
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży Kleopatry w Alanyi Stylowe apartamenty zlokalizowane s…
$152,523
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Mediterranean Region.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Mediterranean Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się