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Mieszkania na sprzedaż w Serik, Turcja

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66 obiektów total found
Mieszkanie w Serik, Turcja
Mieszkanie
Serik, Turcja
$329 000
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Agencja
International real estate agency Habita
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Penthouse 3 pokoi w Serik, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Piętro 3/3
Apartament z 2 Sypialniami w Kompleksie z Basenem w Centrum Belek Belek to jedna z najbardzi…
$91 643
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Mieszkanie 3 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 3
Umeblowany Apartament Blisko Udogodnień w Belek, Antalya Apartament na sprzedaż znajduje się…
$146 406
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Mieszkanie 3 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 3
Mieszkania w Pobliżu Pól Golfowych i Plaży w Belek, Antalya Mieszkania znajdują się w Belek,…
$250 246
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Mieszkanie 4 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 1/7
$9,01M
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Mieszkanie 1 pokój w Serik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Serik, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 7
Powierzchnia 404 m²
$1,42M
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Mieszkanie 2 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/3
$4,13M
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Mieszkanie 2 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 4
W Pełni Wyposażone Apartamenty na Sprzedaż w Prestiżowej Lokalizacji w Belek, Antalya Belek,…
$103 948
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Mieszkanie 3 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 3
Gotowy do Zamieszkania Apartament w Kompleksie z Basenem, Blisko Udogodnień Społecznych w Be…
$108 036
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Mieszkanie 1 pokój w Serik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Serik, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Nowe życie zaczyna się w najbardziej atrakcyjnym obszarze Istanbul, Nişantaşı. Nowy projekt …
$863 096
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Mieszkanie 1 pokój w Serik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Serik, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 6
Powierzchnia 280 m²
$1,29M
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Mieszkanie 3 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/2
Inwestycyjne 4-Pokojowe Mieszkania w Elitarnym Kompleksie z Basenem w Antalya Belek Mieszkan…
$266 070
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Mieszkanie 3 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2
Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Centralnej Lokalizacji w Belek Belek, jedno z najbardzi…
$200 498
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Mieszkanie 3 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2/4
W Pełni Wyposażone Apartamenty na Sprzedaż w Prestiżowej Lokalizacji w Belek, Antalya Belek,…
$166 941
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Mieszkanie 1 pokój w Serik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Serik, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Stadium Istanbul jest budowana w Küçükçekmece dla tych, którzy chcą mieć prestiżową i wygodn…
$188 000
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Penthouse 3 pokoi w Serik, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Piętro 3/3
Apartament z 2 Sypialniami w Kompleksie ze Wspólnym Basenem w Belek, Antalya Belek to jedno …
$99 815
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Mieszkanie 3 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/3
Mieszkania w Kompleksie z Basenem w Pobliżu Belek, w Centrum Kadriye Kadriye, jedna z kluczo…
$175 193
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Mieszkanie 1 pokój w Serik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Serik, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
Vajra Life Maslak rośnie w Maslaku, najbardziej prestiżowej dzielnicy Istambułu. Jest to pro…
$442 750
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Mieszkanie 3 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 4
Umeblowany Apartament z 2 Sypialniami i Ogrodem w Kompleksie z Basenem w Belek Apartament n…
$166 241
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Mieszkanie 5 pokojów w Serik, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 182 m²
Piętro 2/3
W Pełni Umeblowany Dwupoziomowy Apartament z 4 Sypialniami w Kompleksie z Bogatą Infrastrukt…
$310 650
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Mieszkanie 3 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/3
Umeblowany Apartament na Elitarnym Osiedlu w Pobliżu Pól Golfowych i Udogodnień w Belek Anta…
$174 652
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Mieszkanie 3 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 2
Dobrze Zaprojektowane Mieszkania Inwestycyjne w Pobliżu Pola Golfowego i Plaży w Belek Antal…
$253 785
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Mieszkanie 3 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/3
Umeblowany Apartament w Odległości Spaceru od Udogodnień w Belek, Antalya Belek to popularny…
$136 323
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Mieszkanie 3 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 3
W Pełni Umeblowane Apartamenty w Elitarnym Kompleksie z Basenem, Blisko Plaży w Belek Aparta…
$252 307
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Mieszkanie 3 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 1/3
W Pełni Umeblowane Apartamenty w Elitarnym Kompleksie z Basenem, Blisko Plaży w Belek Aparta…
$258 041
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Mieszkanie 2 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1/4
Stylowe Apartamenty na Sprzedaż w Pobliżu Rzeki Acısu w Belek, Antalya Belek, jedno z czołow…
$165 299
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Mieszkanie 3 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3/3
Umeblowane Mieszkanie z 2 Sypialniami i Potencjalnymi Wysokimi Dochodami z Wynajmu w Belek B…
$170 690
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Mieszkanie 3 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/4
Stylowe Apartamenty na Sprzedaż w Pobliżu Rzeki Acısu w Belek, Antalya Belek, jedno z czołow…
$188 913
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Mieszkanie 2 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 3
Nieruchomości Inwestycyjne Blisko Udogodnień w Belek Nowoczesna nieruchomość zlokalizowana j…
$157 789
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Mieszkanie w Gebiz, Turcja
Mieszkanie
Gebiz, Turcja
Powierzchnia 429 m²
$1,74M
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