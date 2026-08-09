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Mieszkania na sprzedaż w Kemer, Turcja

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8 obiektów total found
Mieszkanie w Kemer, Turcja
Mieszkanie
Kemer, Turcja
Powierzchnia 5 m²
$69,76M
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Mieszkanie 3 pokoi w Kemer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 2/4
$7,50M
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Kemer, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/1
This project, located in the Kemer neighborhood of Burdur, consists of a total of 83 indepen…
$39,308
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Kemer, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Widokiem na Góry w Projekcie w Kemer Antalya Apartamenty znajdują się w region…
$205,121
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Mieszkanie w Beycik, Turcja
Mieszkanie
Beycik, Turcja
Powierzchnia 16 m²
$151,14M
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Mieszkanie 5 pokojów w Kemer, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Kemer, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa znajduje się w centrum Kemer z przepięknym widokiem na góry, dużym basenem i własną dz…
$2,56M
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Mieszkanie 3 pokoi w Kemer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 2
Elegancki, Umeblowany Apartament z 2 Sypialniami w Kemer Antalya Kemer to popularne miejsce …
$220,223
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Mieszkanie 3 pokoi w Kemer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
Umeblowany Apartament w Kemer Çamyuva w Kompleksie z Basenem i Widokiem na Las Kemer co roku…
$218,060
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Realting.com
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