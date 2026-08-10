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Mieszkania na sprzedaż w Mersin, Turcja

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Mezitli
685
Erdemli
425
Akdeniz
224
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1 667 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
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Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 6/14
Lavinya Concept jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym i składa się z 3 bloków 14 pięter. P…
$171,023
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Piętro 7/14
Nowa budowa Mersina, Erdemli, KojahasanliILKEM LEMON Kompleks PremiumNowoczesna architektura…
$79,566
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 14
Nowy kompleks w Mersin, TomiukOdległość do morza - 500 m Kompleks składa się z 2 bloków Powi…
$58,961
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Piętro 8/14
Apartament 2 + 1 w nowym domu z ogrzewaniem gazowym Mersin, TegePowierzchnia gruntu 9190 m2D…
$66,949
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 14
Nowy kompleks w Mersin, TomiukOdległość do morza - 500 m Kompleks składa się z 2 bloków Powi…
$61,274
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 2/15
Apartament 1 + 1 w kompleksie z basenem w Tomyuk, MersinPiętro 15Podłoga 2Morze 400m.Widok n…
$68,035
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Piętro 11/14
Nowa budowa Mersina, Erdemli, KojahasanliILKEM LEMON Kompleks PremiumNowoczesna architektura…
$81,873
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 12
Nowy kompleks w Tomyuk, MersinKompleks składa się z 3 bloków500 m do morzaKompleks oddany, p…
$108,096
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 15
Apartamenty 1 + 1 w nowym kompleksie w Mersin, CesmeliOdległość od morza 500 mTermin zakończ…
$58,948
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 14
Nowa budowa Mersina, ArpachbakhshishPowierzchnia kompleksu - 8.100 m2Kompleks składa się z 3…
$101,369
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 14
Nowy kompleks w Mersin, TomiukOdległość do morza - 500 m Kompleks składa się z 2 bloków Powi…
$101,737
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 12
Nowy kompleks w Tomyuk, MersinKompleks składa się z 3 bloków500 m do morzaKompleks oddany, p…
$61,274
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 15
Apartamenty 1 + 1 w nowym kompleksie w Mersin, CesmeliOdległość od morza 500 mTermin zakończ…
$61,260
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 14
Nowa budowa Mersina, ArpachbakhshishPowierzchnia kompleksu - 8.100 m2Kompleks składa się z 3…
$107,705
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 10/14
Nowy apartament 1 + 1 w kompleksie w pobliżu morza w Teja, MersinKompleks składa się z 3 blo…
$64,576
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 15
Apartamenty 2 + 1 w nowym kompleksie w Mersin, CesmeliOdległość od morza 500 mTermin zakończ…
$108,071
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 13
Nowa budowa Mersina, ArpachbakhshishKompleks składa się z 1 blokuOdległość do morza - 200 mK…
$58,948
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Liczba kondygnacji 13
Nowa budowa Mersina, ArpachbakhshishKompleks składa się z 1 blokuOdległość do morza - 200 mK…
$108,071
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 12
Nowy kompleks w Tomyuk, MersinKompleks składa się z 3 bloków500 m do morzaKompleks oddany, p…
$58,961
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 15
Apartamenty 2 + 1 w nowym kompleksie w Mersin, CesmeliOdległość od morza 500 mTermin zakończ…
$101,714
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Liczba kondygnacji 13
Nowa budowa Mersina, ArpachbakhshishKompleks składa się z 1 blokuOdległość do morza - 200 mK…
$101,714
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 12/15
Przestronny apartament 1 + 1 z widokiem na basen w Mersin, ArpachbakhshishBlok BPodłogi - 15…
$63,571
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 14
Nowy kompleks w Mersin, TomiukOdległość do morza - 500 m Kompleks składa się z 2 bloków Powi…
$108,096
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 12
Nowy kompleks w Tomyuk, MersinKompleks składa się z 3 bloków500 m do morzaKompleks oddany, p…
$101,737
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Mieszkanie 1 pokój w Mediterranean Region, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Mediterranean Region, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Błękitny Triumph znajduje się na wybrzeżu Morza Honorowego Marmara, który zachwyca swoją wsp…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Elvanli, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Elvanli, Turcja
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 7/10
$44,500
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Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Powierzchnia 70 m²
$62,923
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 10
Nowe Apartamenty w Odległości Spaceru od Plaży w Mezitli, Mersin Dzielnica Mezitli w Mersin …
$83,990
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Mieszkanie 1 pokój w Elvanli, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Elvanli, Turcja
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro -1/10
$43,344
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Mieszkanie 5 pokojów w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowy kompleks elitarny w Mezitli, MersinPierwsza linia brzegowaNadaje się do obywatelstwa tu…
$228,669
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Typy nieruchomości w Mersin.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Mersin, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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Luksusowe
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