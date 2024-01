Taksim Istanbul Residence compound

Konakli, Turcja

Stay Property oferuje nowe 3 + 1 apartamenty w Conakly – Alania. Powierzchnia apartamentu od 172 do 178 metrów kwadratowych. Conakly to zachodnia część Alanyi, położona 7 km od plaży Kleopatra i centrum. Droga do miasta zajmie niewiele czasu, ale wszystkie podstawowe potrzeby krajowe zaspokoją infrastrukturę tego miasta. Są supermarkety, rynek, restauracje, transport, placówki medyczne i apteki. Konakle to bardziej turystyczna okolica, ale ostatnio rozpoczęła się budowa elitarnych niskich kompleksów mieszkalnych w pięknych lokalizacjach w pobliżu plaży i morza. Ważną cechą wielu projektów nieruchomościowych w Conakly jest to, że po drodze nie trzeba przekraczać trasy D-400 na plażę, jak w prawie wszystkich innych obszarach. Dużo falochronów, morze jest zawsze spokojne. Na wzgórzu nad brzegiem znajduje się teren rekreacyjny z mangalis, w samym lesie sosnowym. Okolica jest przytulna, mała, piękna i cicha. Bliskość centrum Alanyi i nabrzeża Kleopatry, panoramiczne widoki na morze i piękna przyroda zapewniają duży potencjał wynajmu nieruchomości w Konakli. Będzie to również udane nabycie na osobisty odpoczynek lub życie w Turcji. W samej wiosce i na sąsiednich obszarach, w centrum znajdują się szkoły.