Mieszkanie w nowym budynku Nieruchomości w Pobliżu Tersane Stambuł w Beyoğlu

Nieruchomości Inwestycyjne w Stambule Beyoğlu 500 m od Morza

Projekt inwestycyjny zlokalizowany jest w Beyoğlu, jednej z najbardziej strategicznych lokalizacji w Stambule w Turcji. Okolica przyciąga turystów z całego świata. Oprócz swojej historii i architektury Beyoğlu prezentuje bogatą ofertę zajęć społecznych i kulturalnych, takich jak koncerty, balety i opery.

Nieruchomości na sprzedaż w İstanbul Beyoğlu znajdują się w niewielkiej odległości od codziennych udogodnień, takich jak szkoły, szpitale, apteki, parki i centra handlowe. Nieruchomości położone są 500 m od morza, Muzeum Rahmi Koç i Tersane İstanbul; 1 km od Mostu Złoty Róg, 1,3 km od stacji Metrobus, 3 km od ulicy İstiklal, 4 km od Muzeum Galata, 5,3 km od zabytkowego Bazaru Egipskiego i Wielkiego Bazaru, 5,5 km od Galataport, 20 km od mostu Fatih Sultan Mehmet, 35 km od lotniska w Stambule.

Inwestycja zlokalizowana jest w 6-kondygnacyjnym budynku i oferuje 46 nieruchomości 1+1. Każdy z apartamentów w kompleksie posiada oddzielną kuchnię. Kompleks jest wzbogacony o kryty parking, usługę parkingowego, fitness, windę, całodobową ochronę i kamery bezpieczeństwa. Dzięki korzystnej lokalizacji projekt nadaje się zarówno do zamieszkania, jak i inwestowania. Dzięki Airbnb obiekty cieszą się dużą popularnością. Nieruchomości na sprzedaż wzbogacone są o pokój dzienny, sypialnię, oddzielną kuchnię, łazienkę oraz balkon w zależności od rodzaju mieszkania.

Idealnie zlokalizowane apartamenty na sprzedaż w Beyoğlu İstanbul są wyposażone w systemy inteligentnego domu, ogrzewanie podłogowe, centralny system klimatyzacji, stalowe drzwi zewnętrzne, kabiny prysznicowe, laminowane i ceramiczne wykładziny podłogowe, okna PCV, ogrzewanie podłogowe, gaz ziemny i telewizję satelitarną .

IST-01440