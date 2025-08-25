  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Beyoglu
  4. Mieszkanie w nowym budynku Nieruchomości w Pobliżu Tersane Stambuł w Beyoğlu

Mieszkanie w nowym budynku Nieruchomości w Pobliżu Tersane Stambuł w Beyoğlu

Beyoglu, Turcja
$397,903
ID: 27916
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Beyoglu
  • Metro
    Haliç (~ 900 m)
  • Metro
    Şişhane (~ 200 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

O kompleksie

Nieruchomości Inwestycyjne w Stambule Beyoğlu 500 m od Morza

Projekt inwestycyjny zlokalizowany jest w Beyoğlu, jednej z najbardziej strategicznych lokalizacji w Stambule w Turcji. Okolica przyciąga turystów z całego świata. Oprócz swojej historii i architektury Beyoğlu prezentuje bogatą ofertę zajęć społecznych i kulturalnych, takich jak koncerty, balety i opery.

Nieruchomości na sprzedaż w İstanbul Beyoğlu znajdują się w niewielkiej odległości od codziennych udogodnień, takich jak szkoły, szpitale, apteki, parki i centra handlowe. Nieruchomości położone są 500 m od morza, Muzeum Rahmi Koç i Tersane İstanbul; 1 km od Mostu Złoty Róg, 1,3 km od stacji Metrobus, 3 km od ulicy İstiklal, 4 km od Muzeum Galata, 5,3 km od zabytkowego Bazaru Egipskiego i Wielkiego Bazaru, 5,5 km od Galataport, 20 km od mostu Fatih Sultan Mehmet, 35 km od lotniska w Stambule.

Inwestycja zlokalizowana jest w 6-kondygnacyjnym budynku i oferuje 46 nieruchomości 1+1. Każdy z apartamentów w kompleksie posiada oddzielną kuchnię. Kompleks jest wzbogacony o kryty parking, usługę parkingowego, fitness, windę, całodobową ochronę i kamery bezpieczeństwa. Dzięki korzystnej lokalizacji projekt nadaje się zarówno do zamieszkania, jak i inwestowania. Dzięki Airbnb obiekty cieszą się dużą popularnością. Nieruchomości na sprzedaż wzbogacone są o pokój dzienny, sypialnię, oddzielną kuchnię, łazienkę oraz balkon w zależności od rodzaju mieszkania.

Idealnie zlokalizowane apartamenty na sprzedaż w Beyoğlu İstanbul są wyposażone w systemy inteligentnego domu, ogrzewanie podłogowe, centralny system klimatyzacji, stalowe drzwi zewnętrzne, kabiny prysznicowe, laminowane i ceramiczne wykładziny podłogowe, okna PCV, ogrzewanie podłogowe, gaz ziemny i telewizję satelitarną .


IST-01440

