Mieszkanie w nowym budynku Lokasyon Beykoz

Prestiżowy projekt mieszkaniowo-usługowy w Beykoz–Paşabahçe

Lokasyon Beykoz to nowoczesny projekt mieszkaniowo-komercyjny zlokalizowany w Beykoz–Paşabahçe, na azjatyckiej stronie Stambułu. Dzięki bliskości Bosforu, głównych mostów oraz najważniejszych arterii komunikacyjnych miasta inwestycja znajduje się w jednej z najbardziej prestiżowych i dynamicznie rozwijających się części Stambułu. Projekt łączy doskonałą dostępność komunikacyjną z zielonym, naturalnym otoczeniem.

Nowoczesne mieszkania z dużym potencjałem inwestycyjnym

Projekt został zaprojektowany z myślą o połączeniu współczesnej architektury z funkcjonalnymi przestrzeniami mieszkalnymi. Według dostępnych informacji Lokasyon Beykoz zaoferuje apartamenty w układach 2+1, 3+1 i 4+1, dzięki czemu będzie odpowiedni zarówno dla rodzin poszukujących komfortowego miejsca do życia, jak i dla inwestorów nastawionych na długoterminowy wzrost wartości nieruchomości. Koncepcja wielofunkcyjna łączy lokale mieszkalne i usługowo-handlowe w jednym kompleksie, zapewniając mieszkańcom wygodny, nowoczesny styl życia.

Silny potencjał rozwoju po azjatyckiej stronie Stambułu

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na lata 2026–2027. Lokasyon Beykoz korzysta z atrakcyjnego położenia w szybko rozwijającym się rejonie azjatyckiej części Stambułu, który przyciąga kolejne inwestycje infrastrukturalne oraz rosnący popyt na nieruchomości mieszkaniowe. Projekt realizowany przez Parlaklar Group oferuje bardzo dobre perspektywy wzrostu wartości, stabilny popyt na wynajem oraz długoterminowe bezpieczeństwo inwestycji w prestiżowej lokalizacji w pobliżu Bosforu.

Opis projektu

Lokasyon Beykoz to nowoczesny kompleks mieszkaniowo-komercyjny w Beykoz–Paşabahçe, na azjatyckiej stronie Stambułu, położony w pobliżu Bosforu oraz głównych mostów miejskich. Oddanie inwestycji do użytku planowane jest na 2026–2027.

Według dostępnych informacji projekt będzie oferował apartamenty w układach 2+1, 3+1 i 4+1, łącząc nowoczesną architekturę z doskonałą lokalizacją. Jest to atrakcyjna propozycja zarówno dla osób poszukujących własnego mieszkania, jak i dla inwestorów zainteresowanych rynkiem nieruchomości.

10 najważniejszych zalet Lokasyon Beykoz