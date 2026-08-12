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Penthouse w górach na Sprzedaż w Wspólnota Walencka, Hiszpania

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Torrevieja
340
Walencja
4
Benidorm
15
Alicante
49
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24 obiekty total found
Penthouse w lAlfas del Pi, Hiszpania
Penthouse
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Exclusive luxury penthouse for sale in Delfin Natura, one of the most prestigious residentia…
$1,38M
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Penthouse 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 342 m²
Piętro 4/4
Gotowy do zamieszkania, luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i zac…
$2,43M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Piętro 5/5
Niesamowity penthouse z ogromnym tarasem na dachu, siłownią, klubem towarzyskim położonym w …
$460,018
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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DD CO DEDD CO DE
Penthouse 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Piętro 1/1
Oszałamiający dom typu bliźniak na ostatnim piętrze z dużym tarasem na dachu, położony zaled…
$413,710
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 304 m²
Piętro 24/25
Gotowy na klucz wysokiej klasy penthouse z dużym tarasem słonecznym, niesamowitym widokiem n…
$1,21M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Piętro 4/4
Niesamowity, nowoczesny penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i siłownią, poł…
$608,908
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 5 pokojów w Benidorm, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 2
Klucz gotowy ekskluzywny wysokiej klasy dwupoziomowy penthouse z prywatnym basenem, dużym ta…
$1,64M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Piętro 1
Ekskluzywny luksusowy penthouse z prywatnym basenem i dużym tarasem na dachu na polu golfowy…
$1,10M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Dolores, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Piętro 2/2
Niesamowity penthouse z dostępem do basenu społecznościowego i prywatnego tarasu na dachu z …
$355,831
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 128 m²
Apartament z 2 Sypialniami w Wyjątkowej Lokalizacji Nad Morzem w Villajoyosa, Costa Blanca V…
$1,75M
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Penthouse 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 102 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Przestronnymi Tarasami w Calpe, w Pobliżu Las Salinas A…
$796,716
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Penthouse 4 pokoi w Orpesa Oropesa del Mar, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Orpesa Oropesa del Mar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 373 m²
Piętro 3/3
Luksusowy, wysokiej klasy penthouse w pobliżu plaży, z którego roztacza się niesamowity wido…
$1,33M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Denia, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Piętro 5/5
Gotowy na klucz fantastyczny penthouse przy plaży z niesamowitym widokiem na morze, basenem …
$745,507
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 3
Urzekający penthouse z prywatnym tarasem na dachu, dostępem do spa i panoramicznymi widokami…
$410,471
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w Finestrat, Hiszpania
Penthouse
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 105 m²
Newly built, key-ready apartment for resale. A unique opportunity to purchase a brand new, m…
$697,574
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Penthouse 4 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Piętro 4
Duży penthouse z krytym i odkrytym basenem, siłownią, spa i dużym tarasem na dachu Termin…
$981,400
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 1/3
Apartamenty z Widokiem na Morze w Benitchell Alicante Costa Blanca Odkryj te przestronne apa…
$545,425
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Penthouse 4 pokoi w Algorfa, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 1
Niesamowity bliźniaczek ośrodka golfowego z przestronnym tarasem na dachu i dużym basenem sp…
$368,091
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Widokiem na Winnice w Hondón Hondón de las N…
$256,249
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Penthouse 4 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Widokiem na Winnice w Hondón Hondón de las N…
$355,254
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Penthouse 4 pokoi w Aspe, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Aspe, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Piętro 2
Niesamowity penthouse z dużym tarasem na dachu, ogrodem i wspaniałym widokiem na góry w otoc…
$236,642
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Penthouse
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 146 m²
NOWA BUDOWA-WYDECH WOHNUNG W CIUDAD QUESADA Nowe mieszkanie na poddaszu w Ciudad Quesada. …
$201,330
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Ekskluzywna oferta - luksusowy penthouse położony w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej w połu…
$484,483
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Penthouse w Guardamar del Segura, Hiszpania
Penthouse
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Spacious duplex penthouse with 3 bedrooms and 2 bathrooms for sale in Guardamar. This house…
$408,042
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Parametry nieruchomości w Wspólnota Walencka, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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