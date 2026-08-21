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Penthouse na Sprzedaż w Altea, Hiszpania

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6 obiektów total found
Penthouse 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 342 m²
Piętro 4/4
Gotowy do zamieszkania, luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i zac…
$2,43M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Przestronny apartament, całkowicie odnowiony w samym sercu Altea, znajduje się w odległości …
$345 597
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Penthouse 3 pokoi w Altea, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Daszek w Altea ID F1012
$301 806
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse 2 pokoi w Altea, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 5/5
Ta elegancka rezydencja w Altea oferuje idealne rekolekcje dla osób poszukujących komfortu n…
$1,13M
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Penthouse 1 pokój w Altea, Hiszpania
Penthouse 1 pokój
Altea, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Te nowo opracowane apartamenty znajdują się w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Altea, jednej …
$562 934
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Penthouse w Altea, Hiszpania
Penthouse
Altea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
$569 494
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