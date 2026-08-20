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Penthouse na Sprzedaż w la Plana Alta, Hiszpania

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3 obiekty total found
Penthouse 4 pokoi w Orpesa Oropesa del Mar, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Orpesa Oropesa del Mar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 373 m²
Piętro 3/3
Luksusowy, wysokiej klasy penthouse w pobliżu plaży, z którego roztacza się niesamowity wido…
$1,33M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w Benicassim, Hiszpania
Penthouse
Benicassim, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Exclusive New Construction Homes in Benicàssim: Luxury and Sustainability by the Mediterrane…
$712,186
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Penthouse w Benicassim, Hiszpania
Penthouse
Benicassim, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Exclusive New Construction Homes in Benicàssim: Luxury and Sustainability by the Mediterrane…
$971,953
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Parametry nieruchomości w la Plana Alta, Hiszpania

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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