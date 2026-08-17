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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w La Hoya de Bunol, Hiszpania

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Chiva
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12 obiektów total found
Willa w Chiva, Hiszpania
Willa
Chiva, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 650 m²
Najpiękniejsza willa na obrzeżach Walencji w luksusowej urbanizacji El Bosque o powierzchni …
$479,920
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Willa w Godelleta, Hiszpania
Willa
Godelleta, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 537 m²
Ten wspaniały domek miejski & # 243; n jest sprzedawany w spokojniejszym miejscu, zaledwie 2…
$449,925
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Willa w Chiva, Hiszpania
Willa
Chiva, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Sprzedaje lśniące miasto w urbanizaci & # 243; w lesie ( dzieci ). Składa się z 4 bardzo s…
$329,945
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Chiva, Hiszpania
Willa
Chiva, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Luksusowa willa na sprzedaż w luksusowej prywatnej urbanizacji lasu w pobliżu Walencji i tyl…
$643,324
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Willa w Chiva, Hiszpania
Willa
Chiva, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Dom wolnostojący z dise & # 241; o obecny i nowoczesny, z doskonałym konstrukcyjnym & # 243;…
$379,937
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Willa w Chiva, Hiszpania
Willa
Chiva, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 310 m²
Miasto w prestiżowej urbanizaci & # 243; n zamknięty w 10 minut samochodem w środku Walencji…
$475,070
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TekceTekce
Willa w Chiva, Hiszpania
Willa
Chiva, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 900 m²
Piękna willa ze wspaniałymi polami golfowymi i widokiem # 180; znajduje się w prywatnej urba…
$1,20M
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Dom 6 pokojów w Godelleta, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Godelleta, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Dom w Godelleta ID V162
$330,826
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Willa w Chiva, Hiszpania
Willa
Chiva, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 310 m²
Las ( Chiva ) sprzedaje sobie świetliste miasto w urbanizaci & # 243; n do 18 km od kardynał…
$274,954
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Willa w Chiva, Hiszpania
Willa
Chiva, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 1 610 m²
Luksusowa willa w jednej z najlepszych dzielnic Walencji. obok pola golfowego. Basen, sauna,…
$1,85M
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Szeregowiec w Chiva, Hiszpania
Szeregowiec
Chiva, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
i sprzedaje mokasyny rzędowe w urbanizaci & # 243; n Las ( dzieci ). Ma 4 sypialnie, 3 ba i…
$158,974
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Szeregowiec w Chiva, Hiszpania
Szeregowiec
Chiva, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 206 m²
Urbanizaci & # 243; n z 66 dziećmi - basen dla dorosłych jednorodzinny z basenem społecznośc…
$237,461
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Typy nieruchomości w La Hoya de Bunol.

domy

Parametry nieruchomości w La Hoya de Bunol, Hiszpania

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