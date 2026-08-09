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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w la Safor, Hiszpania

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Gandia
13
Oliva
9
49 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Xeresa, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Nowe apartamenty z widokiem na morze w Xeresa Costa Blanca North Modern dzielnicy mieszkalne…
$220,904
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Mieszkanie 3 pokoi w Oliva, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Oliva, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Nowe mieszkanie w Oliva Nova. Nowoczesny kompleks mieszkalny znajduje się na pierwszej linii…
$339,041
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Mieszkanie 4 pokoi w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Xeresa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Piętro 3/3
Oferujemy Państwu mieszkanie w nowym zamkniętym kompleksie od dewelopera w mieście Xeresa, W…
$381,137
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Xeresa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 89 m²
Nowy apartament z widokiem na morze w Keres, Costa Blanca NorthNowoczesny kompleks mieszkaln…
$318,127
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Mieszkanie 2 pokoi w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Xeresa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Nowe apartamenty z widokiem na morze w Xeresa Costa Blanca North Modern dzielnicy mieszkalne…
$300,477
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Mieszkanie 1 pokój w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Xeresa, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 56 m²
Nowy apartament z widokiem na morze w Keres, Costa Blanca NorthNowoczesny kompleks mieszkaln…
$219,275
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Mieszkanie 4 pokoi w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Xeresa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Piętro 1/3
Oferujemy apartamenty w nowym zamkniętym kompleksie od dewelopera w mieście Xeresa, Walencja…
$295,808
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Penthouse w Xeresa, Hiszpania
Penthouse
Xeresa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
New Build Apartments with Sea Views in Xeresa Costa Blanca North Modern Residential…
$319,035
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Mieszkanie 1 pokój w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Xeresa, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
New Build Apartments with Sea Views in Xeresa Costa Blanca North Modern Residential…
$215,784
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Penthouse w Xeresa, Hiszpania
Penthouse
Xeresa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Nowe apartamenty z widokiem na morze w Xeresa Costa Blanca North Modern dzielnicy mieszkalne…
$322,663
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Mieszkanie 2 pokoi w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Xeresa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
New Build Apartments with Sea Views in Xeresa Costa Blanca North Modern Residential…
$293,512
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Mieszkanie 2 pokoi w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Xeresa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 71 m²
Nowy apartament z widokiem na morze w Keres, Costa Blanca NorthNowoczesny kompleks mieszkaln…
$298,261
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Mieszkanie 3 pokoi w Gandia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Gandia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Mieszkanie na sprzedaż w centrum Gandii. Doskonała opcja inwestycyjna. Przestronny apartamen…
$39,632
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Mieszkanie 3 pokoi w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Xeresa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
MIESZKALNE Z WIDOKIEM NA MORZE I DUŻYMI ​​TARASAMI!!! Nowy budynek mieszkalny z widokiem n…
$290,198
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Mieszkanie 2 pokoi w Tavernes de la Valldigna, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Tavernes de la Valldigna, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Ekskluzywne nieruchomości przy plaży, wszystkie ze wspaniałymi tarasami ze spektakularnymi w…
$197,451
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Mieszkanie 3 pokoi w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Xeresa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Mieszkanie w Xeresa ID V075
$232,159
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Willa w Ador, Hiszpania
Willa
Ador, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 425 m²
Sprzedaje luksusowe miasto z negocjacjami w Ador. Urbanizaci & # 243; n Monte Corona. Trzy p…
$469,922
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Willa w la Font den Carros, Hiszpania
Willa
la Font den Carros, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 471 m²
In the urbanization of La Font d'en Carròs / Fuente Encarroz for sale a house with a restaur…
$292,809
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Willa w Oliva, Hiszpania
Willa
Oliva, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 282 m²
House for sale with land in Oliva. Rustic terrain. There is the main house, dovecote, garage…
$178,939
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Mieszkanie 3 pokoi w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Xeresa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
3 mieszkanie w Gandía, Walencja. Xeresa del Monte składa się z apartamentów i willi z widoki…
$303,146
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Mieszkanie 2 pokoi w Gandia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Gandia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Mieszkanie na sprzedaż w centrum Gandii. Doskonała opcja inwestycyjna. Przestronne mieszkani…
$34,678
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Mieszkanie 2 pokoi w Gandia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Gandia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Mieszkanie na sprzedaż w centrum Gandii. Doskonała opcja inwestycyjna. Przestronny apartamen…
$44,586
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Mieszkanie 4 pokoi w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Xeresa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
MIESZKALNE Z WIDOKIEM NA MORZE I DUŻYMI ​​TARASAMI!!! Nowy budynek mieszkalny z widokiem n…
$347,077
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Szeregowiec w la Font den Carros, Hiszpania
Szeregowiec
la Font den Carros, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
W La Font d'en Carròs / Fuente Encarroz na sprzedaż znajduje się kamienica, zaledwie 10 minu…
$108,448
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Willa w Gandia, Hiszpania
Willa
Gandia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Perfect house in Grao and Playa de Gandia. Ideal house to live, spend holidays and rent. Ent…
$319,595
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Willa w Gandia, Hiszpania
Willa
Gandia, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 751 m²
Luksusowy dwór z basenem i garażem jest na sprzedaż w urbanizacji w pobliżu centrum miasta i…
$948,917
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Mieszkanie 4 pokoi w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Xeresa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
MIESZKALNE Z WIDOKIEM NA MORZE I DUŻYMI ​​TARASAMI!!! Nowy budynek mieszkalny z widokiem na …
$319,218
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Szeregowiec w Gandia, Hiszpania
Szeregowiec
Gandia, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Powierzchnia 164 m2. Działka 146 m2. Kamienica ma 2 piętra, a także garaż i 2 patio. Reformo…
$92,180
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Szeregowiec w Benirredra, Hiszpania
Szeregowiec
Benirredra, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 511 m²
Dystrykt Benirredra ( Gandia ). Spokojna okolica, 3-piętrowy narożny dom z garażem. Idealny …
$637,672
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Willa w Gandia, Hiszpania
Willa
Gandia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Perfect house in Grao and Playa de Gandia. Ideal house to live, spend holidays and rent. Ent…
$422,946
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Typy nieruchomości w la Safor.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w la Safor, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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