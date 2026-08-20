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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w lHorta Sud, Hiszpania

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Silla
21
Torrent
3
Paiporta
3
Xirivella
3
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37 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Silla, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Silla, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Odkryj ten nowy apartament w spokojnej okolicy Alipark w Alicante.Apartament 84 m2 oferuje n…
$294,055
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Mieszkanie 2 pokoi w Silla, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Silla, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Odkryj ten gustownie odnowiony apartament.Ten magiczny dom o powierzchni 75 m2 łączy eleganc…
$264,744
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Mieszkanie 2 pokoi w Silla, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Silla, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 55 m²
Odkryj uroczy apartament w samym sercu Benalua, Alicante, o łącznej powierzchni 55 m2, prawi…
$241,318
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 2 pokoi w Silla, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Silla, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 118 m²
Ten 118- kwadratowy apartament znajduje się w dzielnicy Market w Alicante i jest gotowy do p…
$304,885
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Mieszkanie 2 pokoi w Silla, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Silla, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 68 m²
Pełne mieszkanie (mieszkanie, garaż i stodoła) w kompleksie Alicante Hills.Umeblowane i wypo…
$206,004
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Mieszkanie 3 pokoi w Silla, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Silla, Hiszpania
Sypialnie 3
Ten przestronny apartament o powierzchni 130 m2 na pierwszej linii brzegowej w Playa Muchavi…
$394,430
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Silla, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Silla, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 238 m²
Nowy kompleks 14 samotnych willi w prestiżowej okolicy Altea Hill. Każda willa posiada własn…
$861,799
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Mieszkanie 2 pokoi w Silla, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Silla, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 87 m²
Jasne mieszkanie na czwartym piętrze budynku bez windy. Powierzchnia 87 m2, naprawione hydra…
$200,118
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Mieszkanie 2 pokoi w Silla, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Silla, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Wspaniały apartament w Alicante, w okolicy Benalois - Princess Mercedes. Położony obok główn…
$228,252
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Mieszkanie 4 pokoi w Silla, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Silla, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 233 m²
Nowy kompleks 14 samotnych willi w prestiżowej okolicy Altea Hill. Każda willa posiada własn…
$1,17M
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Mieszkanie w Mislata, Hiszpania
Mieszkanie
Mislata, Hiszpania
Powierzchnia 61 m²
Rozier, ekskluzywna promocja nowych prac zlokalizowanych w Mislacie, zaprojektowana dla tych…
$423,532
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Mieszkanie 2 pokoi w Silla, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Silla, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Ten apartament o powierzchni około 90 m2 znajduje się na pierwszym piętrze (bez windy) w sły…
$294,291
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Mieszkanie 2 pokoi w Silla, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Silla, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Imponujący, prawie nowy dom z windą. Przestronny salon z kuchnią studio i w pełni wyposażona…
$221,307
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Mieszkanie 2 pokoi w Silla, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Silla, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
Apartament na sprzedaż w samym sercu Alicante.Dwupokojowe mieszkanie z balkonem.Plac: 72,6 m…
$220,129
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Mieszkanie 3 pokoi w Paiporta, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Paiporta, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 485 m²
Nietypowy dom, zbudowany w 2001 roku w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Sedavi, został odnowi…
$557,465
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Mieszkanie 3 pokoi w Silla, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Silla, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
1
$349,658
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Mieszkanie 1 pokój w Xirivella, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Xirivella, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 126 m²
Loft znajduje się w popularnym parku biznesowym Ros Casares, w odległości krótkiego spaceru …
$281,667
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Mieszkanie 3 pokoi w Silla, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Silla, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Odkryj ten wyjątkowy 115 m2 apartament w PAU 5, jednym z najbardziej popularnych obszarów Pl…
$622,477
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Willa w Silla, Hiszpania
Willa
Silla, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
Nowoczesne wille łączące elegancję i funkcjonalnośćTen ekskluzywny kompleks mieszkalny jest …
$668,733
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Mieszkanie w Mislata, Hiszpania
Mieszkanie
Mislata, Hiszpania
Powierzchnia 98 m²
Rozier, ekskluzywna promocja nowych prac zlokalizowanych w Mislacie, zaprojektowana dla tych…
$492,213
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Dom 5 pokojów w Manises, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Manises, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Dom w Manises ID V101
$870,595
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Dom 6 pokojów w Picassent, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Picassent, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Willa w Picassent ID v346
$870,595
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Dom 4 pokoi w Xirivella, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Xirivella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Dom w Xirivella ID V249
$341,273
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Willa w Torrent, Hiszpania
Willa
Torrent, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 900 m²
Luksusowa duża willa na obrzeżach Walencji w obszarze Torrent o powierzchni 900 m2 i przyleg…
$1,18M
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Mieszkanie 3 pokoi w Albal, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Albal, Hiszpania
Sypialnie 3
Odnowione mieszkanie na sprzedaż w Albala.Apartament składa się z 3 sypialni, 1 łazienka z p…
$145,239
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Mieszkanie 3 pokoi w Massanassa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Massanassa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro trzech sypialni i dwóch ba & # 241; os mieści się w budynku o czterech wysokościach z…
$124,114
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Willa w Torrent, Hiszpania
Willa
Torrent, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Niezależny dom rodzinny w Urbanizaci & # 243; n Dom wiejski Pavia, potok. Powierzchnia 240 m…
$259,957
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Penthouse 4 pokoi w Silla, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Silla, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Daszek w Silla ID V135
$255,374
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Mieszkanie 3 pokoi w Xirivella, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Xirivella, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Mieszkanie na sprzedaż w centrum Xirivella 1. piętro. Budynek bez windy Sypialnie 3 1 ba roo…
$89,985
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Mieszkanie 2 pokoi w Paiporta, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Paiporta, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Nowa podłoga w Paiporta z wysokiej jakości materiałami. 2 i # 170; Wysokość budynku z 3 wys…
$116,450
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Typy nieruchomości w lHorta Sud.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w lHorta Sud, Hiszpania

z garażem
z Taras
Tanie
Luksusowe
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