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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Torrent, Hiszpania

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3 obiekty total found
Willa w Torrent, Hiszpania
Willa
Torrent, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 900 m²
Luksusowa duża willa na obrzeżach Walencji w obszarze Torrent o powierzchni 900 m2 i przyleg…
$1,18M
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Willa w Torrent, Hiszpania
Willa
Torrent, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Niezależny dom rodzinny w Urbanizaci & # 243; n Dom wiejski Pavia, potok. Powierzchnia 240 m…
$259,957
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Willa w Torrent, Hiszpania
Willa
Torrent, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 422 m²
Luksusowy dom rodzinny w pełnej urbanizacji & # 243; n SOMMITS OF CALICANTO. Dostępne w czyn…
$499,917
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