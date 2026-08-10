Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Paterna
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Paterna, Hiszpania

;
mieszkania
15
domy
3
18 obiektów total found
Mieszkanie w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie
Paterna, Hiszpania
Powierzchnia 89 m²
Riura bierze swoją nazwę ze słowa "valentian riure", co oznacza śmiech. Inspiracja, która od…
$351,531
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie
Paterna, Hiszpania
Powierzchnia 57 m²
Riura bierze swoją nazwę ze słowa "valentian riure", co oznacza śmiech. Inspiracja, która od…
$265,931
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie
Paterna, Hiszpania
Powierzchnia 146 m²
Aleria, ekskluzywna promocja nowych prac zlokalizowanych w Valterna (Paterna), jednym z obsz…
$558,604
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie
Paterna, Hiszpania
Powierzchnia 77 m²
Riura bierze swoją nazwę ze słowa "valentian riure", co oznacza śmiech. Inspiracja, która od…
$328,704
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie
Paterna, Hiszpania
Powierzchnia 93 m²
Aleria, ekskluzywna promocja nowych prac zlokalizowanych w Valterna (Paterna), jednym z obsz…
$409,796
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie
Paterna, Hiszpania
Powierzchnia 57 m²
Riura bierze swoją nazwę ze słowa "valentian riure", co oznacza śmiech. Inspiracja, która od…
$243,104
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie
Paterna, Hiszpania
Powierzchnia 107 m²
Aleria, ekskluzywna promocja nowych prac zlokalizowanych w Valterna (Paterna), jednym z obsz…
$438,413
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie
Paterna, Hiszpania
Powierzchnia 57 m²
Riura bierze swoją nazwę ze słowa "valentian riure", co oznacza śmiech. Inspiracja, która od…
$254,517
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie
Paterna, Hiszpania
Powierzchnia 72 m²
Riura bierze swoją nazwę ze słowa "valentian riure", co oznacza śmiech. Inspiracja, która od…
$309,301
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Paterna, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 81 m²
Ten 81 m2 apartament położony jest w jednej z najbardziej wysuniętych po sobie części Valter…
$308,660
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie
Paterna, Hiszpania
Powierzchnia 136 m²
Aleria, ekskluzywna promocja nowych prac zlokalizowanych w Valterna (Paterna), jednym z obsz…
$518,540
Zostaw prośbę
Willa w Paterna, Hiszpania
Willa
Paterna, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 500 m²
Willa niezależna w La Ca & # 241; ada o powierzchni 500 m2 zbudowana dzisiaj i bardzo funkcj…
$724,880
Zostaw prośbę
Willa w Paterna, Hiszpania
Willa
Paterna, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 445 m²
Care to the smallest detail to achieve excellence in the exclusive construction of this 445 …
$965,184
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Paterna, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Podłoga jest sprzedawana, z trzech sypialni, dwóch ba & # 241; os, sal & # 243; n Jadalnia i…
$99,530
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Paterna, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Paterna, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Willa w Paterna ID V297
$754,515
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Paterna, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Maisonette jest sprzedawany w Valterna, w dobrym stanie. Ma sypialnię 5, 3 ba # 241; os, sa…
$288,637
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Paterna, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Podłoga jest sprzedawana, z trzech sypialni, dwóch ba & # 241; os, sal & # 243; n Jadalnia i…
$99,530
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Paterna, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Daszek w Paterna ID V319
$304,012
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się