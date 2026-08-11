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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Alzira, Hiszpania

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domy
3
3 obiekty total found
Willa w Alzira, Hiszpania
Willa
Alzira, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 667 m²
Jeśli szukasz wiejskiej posiadłości z spokojną okolicą, zaledwie 5 minut jazdy samochodem od…
$753,711
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Willa w Alzira, Hiszpania
Willa
Alzira, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 403 m²
This is a nice typical house in the Valencia region with a big garden plot. It has 2 floors.…
$347,032
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Dom 4 pokoi w la Barraca dAigues Vives, Hiszpania
Dom 4 pokoi
la Barraca dAigues Vives, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Dom w Alzira ID V281
$2,32M
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