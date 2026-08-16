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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w la Vall dAlbaida, Hiszpania

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domy
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4 obiekty total found
Willa w Ontinyent, Hiszpania
Willa
Ontinyent, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 330 m²
This is 19th century farmhouse. It´s totally renovated. It is located next to the place of …
$576,776
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Willa w Bocairent, Hiszpania
Willa
Bocairent, Hiszpania
Powierzchnia 700 m²
Luksusowy budynek z trzema piętrami ułożonymi w coraz # 243; n z parku przyrody Saw of Mario…
$1,50M
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Willa w Ontinyent, Hiszpania
Willa
Ontinyent, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 378 m²
The house located in Ontinyent (Valencia) less than 1 km from the town (80 km to Valencia an…
$599,900
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Willa w Castello de Rugat, Hiszpania
Willa
Castello de Rugat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 413 m²
Kamienny dom z piwnicą i widokiem na góry znajduje się w dzielnicy Marxillent w Castello de …
$63,984
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Parametry nieruchomości w la Vall dAlbaida, Hiszpania

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