Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. la Ribera Alta
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w la Ribera Alta, Hiszpania

;
Alzira
3
6 obiektów total found
Dom 4 pokoi w la Barraca dAigues Vives, Hiszpania
Dom 4 pokoi
la Barraca dAigues Vives, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Dom w Alzira ID V281
$2,32M
Zostaw prośbę
Willa w Alzira, Hiszpania
Willa
Alzira, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 667 m²
Jeśli szukasz wiejskiej posiadłości z spokojną okolicą, zaledwie 5 minut jazdy samochodem od…
$753,711
Zostaw prośbę
Willa w Turis, Hiszpania
Willa
Turis, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Dom wolnostojący nowej pracy w Tur & # 237; s, Cayamar. Miejsce do zabawy w spokoju całej ro…
$194,968
Zostaw prośbę
TekceTekce
Willa w Alzira, Hiszpania
Willa
Alzira, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 403 m²
This is a nice typical house in the Valencia region with a big garden plot. It has 2 floors.…
$347,032
Zostaw prośbę
Willa w Carcaixent, Hiszpania
Willa
Carcaixent, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 800 m²
Pakuje: 915,93 metrów kwadratowych. - główna roślina i dwie niskie. Zbudowana cała powierzch…
$1,20M
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Montserrat, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Montserrat, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Dom w Monserrat ID V361
$406,278
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w la Ribera Alta.

domy

Parametry nieruchomości w la Ribera Alta, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się