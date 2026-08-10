Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. lEliana
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w lEliana, Hiszpania

;
domy
8
8 obiektów total found
Szeregowiec w lEliana, Hiszpania
Szeregowiec
lEliana, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Housing development of single-family housings leaned to release, in Eliana (Valencia). Distr…
$228,962
Zostaw prośbę
Willa w lEliana, Hiszpania
Willa
lEliana, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 780 m²
Luksusowy domek w Elianie o powierzchni 780 m2, w pobliżu lotniska w Walencji i przystanku m…
$2,02M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w lEliana, Hiszpania
Szeregowiec
lEliana, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Housing development of single-family housings leaned, to release, in Eliana (Valencia).Las h…
$228,962
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Willa w lEliana, Hiszpania
Willa
lEliana, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
For sale 2-storey private house 320 m² on a plot of 830 m². On the ground floor there is a g…
$322,946
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w lEliana, Hiszpania
Dom 4 pokoi
lEliana, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Dom w L'Eliana ID V147
$428,333
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w lEliana, Hiszpania
Dom 5 pokojów
lEliana, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Dom w L'Eliana ID V087
$1,15M
Zostaw prośbę
Willa w lEliana, Hiszpania
Willa
lEliana, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
BEAUTIFUL HOUSE VERY NEAR THE PEOPLE AND ALL SERVICES. PLOT OF 1600 M2 WITH CONSOLIDATED GAR…
$539,910
Zostaw prośbę
Willa w lEliana, Hiszpania
Willa
lEliana, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 474 m²
Villa in the exclusive urbanization. Year built: 2010. The best quality materials. New furni…
$1,04M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się