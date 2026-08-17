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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w el Camp de Morvedre, Hiszpania

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mieszkania
8
domy
4
12 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Canet den Berenguer, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Canet den Berenguer, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 1/6
Nowoczesny apartament stylu w unikalnym kompleksie falistym od dewelopera w Canet d 'en Bere…
$305,142
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Mieszkanie 3 pokoi w Canet den Berenguer, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Canet den Berenguer, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 1/4
Nowoczesne mieszkanie na środkowym piętrze z tarasem, wspólnym basenem, kortami do padla i p…
$324,439
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Canet den Berenguer, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Canet den Berenguer, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 3/6
Nowoczesny apartament stylu w unikalnym kompleksie falistym od dewelopera w Canet d 'en Bere…
$316,701
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 3 pokoi w Canet den Berenguer, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Canet den Berenguer, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Fantastyczny apartament na parterze z tarasem, wspólnym basenem, kortami do padla i zachwyca…
$326,681
VAT
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 3 pokoi w Canet den Berenguer, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Canet den Berenguer, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 2/6
Nowoczesny apartament stylu w unikalnym kompleksie falistym od dewelopera w Canet d 'en Bere…
$312,077
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Mieszkanie 4 pokoi w Sagunto, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Sagunto, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Mieszkanie w Sagunto ID V360
$254,214
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TekceTekce
Dom 4 pokoi w Algimia dAlfara, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Algimia dAlfara, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Dom w Algimia de Alfara ID 8456
$266,982
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Dom 5 pokojów w Sagunto, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Sagunto, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Dom w Sagunto ID V320
$377,258
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Dom 6 pokojów w Albalat dels Tarongers, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Albalat dels Tarongers, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Dom w Albalat dels Tarongers ID V363
$377,258
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Mieszkanie 4 pokoi w Canet den Berenguer, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Canet den Berenguer, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 103 m²
Luksusowe wille w Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca. Jego lokalizacja pozwala cieszyć …
$713,156
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Mieszkanie 2 pokoi w Canet den Berenguer, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Canet den Berenguer, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Nowy nowoczesny kompleks mieszkalny w budowie w mieście Canet d 'En Berenger na Costa Valenc…
$454,307
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Dom 4 pokoi w Canet den Berenguer, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Canet den Berenguer, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Dom w Canet d'en Berenguer ID V022
$522,357
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Parametry nieruchomości w el Camp de Morvedre, Hiszpania

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