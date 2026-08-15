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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w el Puig de Santa Maria, Hiszpania

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domy
3
5 obiektów total found
Dom 4 pokoi w el Puig de Santa Maria, Hiszpania
Dom 4 pokoi
el Puig de Santa Maria, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Dom w El Puig de Santa Maria ID V052
$530,482
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Szeregowiec w el Puig de Santa Maria, Hiszpania
Szeregowiec
el Puig de Santa Maria, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Jest sprzedawany jasno w El Puig (Walencja). Składa się z 3 sypialni, 2 ba i # 241; os kompl…
$274,574
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Szeregowiec w el Puig de Santa Maria, Hiszpania
Szeregowiec
el Puig de Santa Maria, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Puig, Playa del Puig 140 m2, 3 sypialnie, 2 łazienki, prawie nowe, aa, szafki, ogrzewanie, o…
$464,923
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Penthouse w el Puig de Santa Maria, Hiszpania
Penthouse
el Puig de Santa Maria, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Residential Penthouse with an elevator, communal pool, soccer courts, playground and landsca…
$232,461
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Mieszkanie 2 pokoi w el Puig de Santa Maria, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
el Puig de Santa Maria, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Residential house with an elevator, communal pool, soccer courts, playground and landscape a…
$160,343
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