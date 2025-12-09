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Dzielnica mieszkaniowa Oceanic Garden

Mijas, Hiszpania
od
$453,922
;
6
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ID: 39239
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 772541482
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Mijas
  • Adres
    Calle Acequia del Real

O kompleksie

Przeniesienie
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Nowy rozwój, położony w cichej i mieszkalnej dzielnicy El Lagarejo, w Mijas. Jest to wyjątkowa okazja dla tych, którzy szukają jakości życia na Costa del Sol, w uprzywilejowanym otoczeniu i tylko 7 minut jazdy od plaży. Położony naprzeciwko Loma del Real Park, ten falisty rozwój oferuje 20 3-pokojowe domy, wszystkie z przestronnych tarasów przeznaczonych do korzystania z klimatu śródziemnomorskiego. Dwupoziomowe penthouses posiadają przestronne solarium, idealne do relaksu na świeżym powietrzu, podczas gdy parter posiada prywatne tarasy i ogrody. Rozwój obejmuje wspólny basen otoczony rozległymi ogrodami, zapewniając bezpieczne i spokojne środowisko. Ponadto każda nieruchomość obejmuje miejsce parkingowe i pomieszczenie magazynowe, zapewniające dodatkową wygodę. Wnętrza domów są zaprojektowane dla maksymalnego komfortu, z wyposażoną kuchnią oraz klimatyzację na gorąco i zimno już zainstalowaną. Lokalizacja jest silnym punktem, z łatwym dostępem do głównych dróg A7 i AP- 7, co pozwala na szybkie połączenie z miastami Costa del Sol i Malaga. Ponadto będziesz blisko wszystkich podstawowych usług, takich jak supermarkety, apteki i ośrodki edukacyjne.

Lokalizacja na mapie

Mijas, Hiszpania
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
74.0 – 109.0
1,01M – 1,88M
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