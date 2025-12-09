Dzielnica mieszkaniowa Oceanic Garden

Nowy rozwój, położony w cichej i mieszkalnej dzielnicy El Lagarejo, w Mijas. Jest to wyjątkowa okazja dla tych, którzy szukają jakości życia na Costa del Sol, w uprzywilejowanym otoczeniu i tylko 7 minut jazdy od plaży. Położony naprzeciwko Loma del Real Park, ten falisty rozwój oferuje 20 3-pokojowe domy, wszystkie z przestronnych tarasów przeznaczonych do korzystania z klimatu śródziemnomorskiego. Dwupoziomowe penthouses posiadają przestronne solarium, idealne do relaksu na świeżym powietrzu, podczas gdy parter posiada prywatne tarasy i ogrody. Rozwój obejmuje wspólny basen otoczony rozległymi ogrodami, zapewniając bezpieczne i spokojne środowisko. Ponadto każda nieruchomość obejmuje miejsce parkingowe i pomieszczenie magazynowe, zapewniające dodatkową wygodę. Wnętrza domów są zaprojektowane dla maksymalnego komfortu, z wyposażoną kuchnią oraz klimatyzację na gorąco i zimno już zainstalowaną. Lokalizacja jest silnym punktem, z łatwym dostępem do głównych dróg A7 i AP- 7, co pozwala na szybkie połączenie z miastami Costa del Sol i Malaga. Ponadto będziesz blisko wszystkich podstawowych usług, takich jak supermarkety, apteki i ośrodki edukacyjne.