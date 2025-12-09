Dzielnica mieszkaniowa Oceanic Garden

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Nowy rozwój, położony w cichej i mieszkalnej dzielnicy El Lagarejo, w Mijas.
Jest to wyjątkowa okazja dla tych, którzy szukają jakości życia na Costa del Sol, w uprzywilejowanym otoczeniu i tylko 7 minut jazdy od plaży.
Położony naprzeciwko Loma del Real Park, ten falisty rozwój oferuje 20 3-pokojowe domy, wszystkie z przestronnych tarasów przeznaczonych do korzystania z klimatu śródziemnomorskiego.
Dwupoziomowe penthouses posiadają przestronne solarium, idealne do relaksu na świeżym powietrzu, podczas gdy parter posiada prywatne tarasy i ogrody. Rozwój obejmuje wspólny basen otoczony rozległymi ogrodami, zapewniając bezpieczne i spokojne środowisko. Ponadto każda nieruchomość obejmuje miejsce parkingowe i pomieszczenie magazynowe, zapewniające dodatkową wygodę.
Wnętrza domów są zaprojektowane dla maksymalnego komfortu, z wyposażoną kuchnią oraz klimatyzację na gorąco i zimno już zainstalowaną.
Lokalizacja jest silnym punktem, z łatwym dostępem do głównych dróg A7 i AP- 7, co pozwala na szybkie połączenie z miastami Costa del Sol i Malaga.
Ponadto będziesz blisko wszystkich podstawowych usług, takich jak supermarkety, apteki i ośrodki edukacyjne.
Lokalizacja na mapie
Mijas, Hiszpania
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.