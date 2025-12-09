Dzielnica mieszkaniowa Villa Vida - The Fifteen

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Ostateczna prywatna enklawa w najbardziej ekskluzywnym otoczeniu Sotogrande.
Mieszkańcy oferują swoim mieszkańcom wspaniałe widoki na wybrzeże i poza.
Każda rezydencja będzie cieszyć się unikalnymi widokami i ekspansywnymi obszarami na zewnątrz, z 5000 m2 powierzchni otwarcia na Morze Śródziemne, oferując panoramiczny widok na oszałamiającą linię brzegową.
Po zbudowaniu, nasz zespół zajmie się każdym szczegółem nieruchomości, zapewniając całkowity spokój umysłu dla mieszkańców, którzy mogą po prostu cieszyć się ich społeczności i stylu życia.
Miejsce, które jest naprawdę twoje. Lokalizacja i orientacja każdej działki i willi zostały starannie zaprojektowane, aby chronić prywatność i oferują unikalną ucieczkę z widokiem na Morze Śródziemne.
Ponadto rezydencje są jednym z niewielu projektów w Hiszpanii, które są naprawdę prywatne, zadowoleni tylko przez swoich właścicieli i gości.
Lokalizacja na mapie
San Roque, Hiszpania
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.