Dzielnica mieszkaniowa Villa Vida - The Fifteen

Ostateczna prywatna enklawa w najbardziej ekskluzywnym otoczeniu Sotogrande. Mieszkańcy oferują swoim mieszkańcom wspaniałe widoki na wybrzeże i poza. Każda rezydencja będzie cieszyć się unikalnymi widokami i ekspansywnymi obszarami na zewnątrz, z 5000 m2 powierzchni otwarcia na Morze Śródziemne, oferując panoramiczny widok na oszałamiającą linię brzegową. Po zbudowaniu, nasz zespół zajmie się każdym szczegółem nieruchomości, zapewniając całkowity spokój umysłu dla mieszkańców, którzy mogą po prostu cieszyć się ich społeczności i stylu życia. Miejsce, które jest naprawdę twoje. Lokalizacja i orientacja każdej działki i willi zostały starannie zaprojektowane, aby chronić prywatność i oferują unikalną ucieczkę z widokiem na Morze Śródziemne. Ponadto rezydencje są jednym z niewielu projektów w Hiszpanii, które są naprawdę prywatne, zadowoleni tylko przez swoich właścicieli i gości.