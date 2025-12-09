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Dzielnica mieszkaniowa Villa Vida - The Fifteen

San Roque, Hiszpania
od
$14,22M
;
15
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ID: 39287
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1719378325
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Campo de Gibraltar
  • Miasteczko
    San Roque

O kompleksie

Przeniesienie
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Ostateczna prywatna enklawa w najbardziej ekskluzywnym otoczeniu Sotogrande. Mieszkańcy oferują swoim mieszkańcom wspaniałe widoki na wybrzeże i poza. Każda rezydencja będzie cieszyć się unikalnymi widokami i ekspansywnymi obszarami na zewnątrz, z 5000 m2 powierzchni otwarcia na Morze Śródziemne, oferując panoramiczny widok na oszałamiającą linię brzegową. Po zbudowaniu, nasz zespół zajmie się każdym szczegółem nieruchomości, zapewniając całkowity spokój umysłu dla mieszkańców, którzy mogą po prostu cieszyć się ich społeczności i stylu życia. Miejsce, które jest naprawdę twoje. Lokalizacja i orientacja każdej działki i willi zostały starannie zaprojektowane, aby chronić prywatność i oferują unikalną ucieczkę z widokiem na Morze Śródziemne. Ponadto rezydencje są jednym z niewielu projektów w Hiszpanii, które są naprawdę prywatne, zadowoleni tylko przez swoich właścicieli i gości.

Lokalizacja na mapie

San Roque, Hiszpania
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Villa Vida - The Fifteen
San Roque, Hiszpania
od
$14,22M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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