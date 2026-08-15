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Domy nad morzem na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

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Benidorm
117
Altea
192
La Nucia
141
Villajoyosa
46
69 obiektów total found
Willa 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Willa 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 512 m²
Liczba kondygnacji 2
Fantastyczna, duża willa z tarasem na dachu, wspólnym basenem, kortem do padla i niesamowity…
$676,158
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Willa 6 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 470 m²
Dom zaprojektowany z myślą o dzieleniu się, przytulny i jasny, w jednej z najbardziej eksklu…
$2,60M
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Willa 6 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 224 m²
Luksusowa Willa 5 Sypialni z Widokiem na Morze w Finestrat Położona w rejonie Benidorm–Fines…
$960,778
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
5 sypialni, 5 łazienekPowierzchnia wybudowana: 655 m2Wielkość działki: 855 m2Solarium: 165 m…
$3,08M
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Szeregowiec 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 2
Ładna narożna kamienica z dużym ogrodem, wspólnym basenem, kortem tenisowym i niesamowitymi …
$493,537
VAT
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Willa 5 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 553 m²
Piętro 3/3
Wille z Widokiem na Morze w Spokojnej Okolicy w Finestrat Alicante Wille na sprzedaż w Alica…
$2,93M
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LDV InvestLDV Invest
Dom 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Nowoczesna willa w nowej premium Polop16 rozwoju, położony w malowniczej, zielo…
$513,485
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Willa 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 236 m²
Willa o podwyższonym standardzie z prywatnym basenem, ogrodem, dużymi tarasami i niesamowity…
$1,91M
VAT
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Willa 5 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 338 m²
Gotowa na klucz duża willa z basenem, tarasem na dachu i wspaniałym widokiem na morze położo…
$805,400
VAT
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Willa 5 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 343 m²
Willa o podwyższonym standardzie z prywatnym basenem, pięknym ogrodem i wspaniałym widokiem …
$1,22M
VAT
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Willa 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Stylowe Wille w Pobliżu Pól Golfowych w Polop, Alicante Polop to miasteczko w prowincji Alic…
$542,953
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Willa 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 236 m²
Willa o podwyższonym standardzie z prywatnym basenem, ogrodem, dużymi tarasami i niesamowity…
$1,89M
VAT
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Willa 6 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 405 m²
Liczba kondygnacji 3
Wspaniała willa z prywatnym basenem. duży ogród, duże tarasy położone w strefie premium z ni…
$3,11M
VAT
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Willa 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 398 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronna luksusowa willa w doskonałej lokalizacji z basenem i dużym tarasem na dachu z pi…
$809,022
VAT
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Willa 5 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 157 m²
Współczesne Domy z 3, 4 Sypialniami i Wspaniałym Widokiem na Morze w Finestrat Alicante Poło…
$653,646
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Willa 5 pokojów w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa 5 pokojów
lAlfas del Pi, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 284 m²
Elegancka willa gotowa do klucza z sypialniami z widokiem na morze, prywatnym basenem i pięk…
$1,01M
VAT
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Willa 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 512 m²
Spektakularna willa z zachwycającym widokiem na morze, prywatnym basenem i słonecznym tarase…
$2,53M
VAT
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Dom 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa nr 8 w kompleksie Polop16 oferuje zrównoważone połączenie przestrzeni życiowej, prywat…
$604,403
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Willa 5 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 277 m²
Liczba kondygnacji 2
Znakomita willa położona w uprzywilejowanej okolicy w pobliżu Benidormu z prywatnym basenem,…
$1,11M
VAT
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Willa 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1
Eleganckie Willi z Malowniczymi Widokami na Morze i Góry w Finestrat Odkryj te wyśmienite wi…
$723,998
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Willa 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 458 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywna willa typu superior o nowoczesnym wystroju, basenem bez krawędzi i niesamowitym …
$2,13M
VAT
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Dom 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa No. 10 jest jedną z najbardziej zaawansowanych właściwości technologicznych oferowanyc…
$614,517
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Willa 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 530 m²
Liczba kondygnacji 3
Ekskluzywna, luksusowa willa superior z dużymi tarasami i imponującym widokiem na morze, poł…
$2,45M
VAT
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Willa 5 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
Willa premium z prywatnym basenem, dużym ogrodem, dużymi tarasami i niesamowitymi widokami n…
$1,04M
VAT
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Willa 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Luksusowa willa z prywatnym basenem, dużym ogrodem i pięknym widokiem na morze w dzielnicy m…
$554,202
VAT
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Willa 9 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 417 m²
Liczba kondygnacji 1
Duża, umeblowana willa Keyready z niesamowitym panoramicznym widokiem na morze i basenem w p…
$1,31M
VAT
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Willa 8 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 488 m²
Imponująca, nowo wybudowana willa z prywatnym basenem, dużym tarasem na dachu i panoramiczny…
$1,55M
VAT
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Dom 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa nr 6 znajduje się w malowniczej okolicy Polop, położony wśród górskich krajobrazów Cos…
$608,882
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Willa 5 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 229 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa willa z panoramicznym widokiem na morze i góry, prywatnym basenem i przestronnym o…
$572,299
VAT
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Willa 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 268 m²
Nowoczesna jednopoziomowa willa z basenem, tarasem na dachu i wspaniałym widokiem na morze p…
$624,145
VAT
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Typy nieruchomości w la Marina Baixa.

wille
dom drewniany w stylu górskim
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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