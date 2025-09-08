Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Bliźniaki na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

23 obiekty total found
Bliźniak 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
See what types we have prepared for you in this beautiful penthouse in the color of Seascape…
$574,918
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
They say that the blue color is the color of calm and peace, and this is exactly what you wi…
$585,765
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Dupleks w Finestrat ID F0989
$440,985
Zostaw prośbę
Agencja
ALEGRIA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Español
Bliźniak 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Dupleks w Finestrat ID F0798
$609,416
Zostaw prośbę
Agencja
ALEGRIA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Español
Bliźniak 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Dupleks w Finestrat ID F0335
$673,260
Zostaw prośbę
Agencja
ALEGRIA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Español
Bliźniak 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
The residential camporosso Serpentine is distributed in two linear plots, Poniente and Levan…
$643,742
Zostaw prośbę
Agencja
VYM Canarias
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Bliźniak 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 103 m²
Townhouse for Sale – Sierra Cortina Resort (Finestrat) Discover this charming 103 m² townh…
$343,960
Zostaw prośbę
Agencja
VYM Canarias
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Bliźniak 6 pokojów w Benidorm, Hiszpania
Bliźniak 6 pokojów
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 2/3
Luksusowe Apartamenty przy Plaży w Benidorm Alicante Costa Blanca Eleganckie apartamenty nad…
$1,81M
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Polop, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Prowincja Alicante. Hiszpania. Unikalny krajobraz przyrodniczy w podgórzu góry Ponoitch otoc…
$711,710
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
A two -story apartment with a spacious terrace. The first floor consists of a cozy living …
$274,639
Zostaw prośbę
Bliźniak 5 pokojów w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Bliźniak 5 pokojów
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Dupleks w Villajoyosa ID F1064
$638,436
Zostaw prośbę
Agencja
ALEGRIA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Español
Bliźniak 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
See what types we have prepared for you in this beautiful penthouse in the color of Seascape…
$466,443
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 303 m²
Piętro 1/5
Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Finestrat Alicante Apartamenty znajdują się w Finestrat…
$514,685
Zostaw prośbę
Bliźniak 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
The Duplex Camporosso Village Finestrat apartments with a balcony with a sea view and mounta…
$450,171
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
The Seascape residential complex is located in Finestrat, one of the privileged places in La…
$511,460
Zostaw prośbę
Agencja
VYM Canarias
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Bliźniak 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Townshouse El Pinar, w Sierra Cortina Resort (Finestrat) Posiada 102 m2, podzielony na 2 syp…
$344,408
Zostaw prośbę
Bliźniak 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Enjoy the best view of the Benidorm horizon in this beautiful villa with a garden and a priv…
$477,290
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 441 m²
Piętro 1/5
Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Finestrat Alicante Apartamenty znajdują się w Finestrat…
$619,961
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Dupleks w Finestrat ID F0414
$592,004
Zostaw prośbę
Agencja
ALEGRIA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Español
Bliźniak 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Dupleks w Finestrat ID F0958
$754,515
Zostaw prośbę
Agencja
ALEGRIA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Español
Bliźniak 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Dupleks w Finestrat ID F0795
$580,397
Zostaw prośbę
Agencja
ALEGRIA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Español
Bliźniak 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Dupleks w Finestrat ID F1072
$1,51M
Zostaw prośbę
Agencja
ALEGRIA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Español
Bliźniak 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Dupleks w Finestrat ID F0841
$614,060
Zostaw prośbę
Agencja
ALEGRIA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Español

