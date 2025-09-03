Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z garażem na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

Dom 4 pokoi w la Nucia, Hiszpania
Dom 4 pokoi
la Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
Vila Natura jest ekskluzywnym prywatnym kompleksem 8 indywidualnych willi w prestiżowej dzie…
$566,747
Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 190 m²
Piękna willa w renowacji w Altea La Vella, blisko Altea Golf Club. Możesz wybrać najnowsze s…
$821,019
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 194 m²
Wielka willa całkowicie parter w centrum Albir. Jeśli szukasz willi ze wszystkim na jednym p…
$756,968
Dom 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesna willa w Polop. Ta nowa nowoczesna willa znajduje się w malowniczym mieście Polop,…
$585,220
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 214 m²
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine privée
$1,14M
Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 301 m²
Villa project in Altea Hills, Costa Blanca Modern home with innovative features, state-of-th…
$2,45M
Dom 2 pokoi w Altea, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Altea, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Mediterranean charm in the heart of Altea's Old Town Discover this gem located in the ico…
$701,094
Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Luxury villa in Polop de la Marina, Alicante It has 3 bedrooms and 2 bathrooms, 100m2 built …
$510,332
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 513 m²
Luxury villa in El Albir, Alicante, Costa Blanca An impressive luxury villa located in the b…
$1,36M
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 436 m²
Premium villa in Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca Detached house in the exclusive are…
$1,91M
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 702 m²
Duża, nowoczesna willa wysokiej jakości. Ta nieruchomość ma wszystko, czego można sobie życz…
$4,60M
Bungalow w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Bungalow
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Dom klasy premium w Benidorm, sypialnie 3, powierzchnia 298 m2 - sypialnie 3, łazienki 2. Po…
$1,49M
Dom 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
W sprzedaży znajduje się nowoczesna willa w mieście Polop. Miasto Polop to małe miasteczko n…
$838,654
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 131 m2.Terrace: 57 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$205,994
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca A place magically located between the mountains a…
$648,820
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 322 m²
Luxury villas in Balcón de Finestrat, Costa Blanca Designer villas on large plots, with view…
$1,38M
Bungalow 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Piętro 1/5
Prezentujemy nowe apartamenty w nowoczesnym stylu w nowym zamkniętym kompleksie w mieście Fi…
$448,447
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 232 m²
Fantastyczna piękna willa całkowicie odnowiona w cichej lokalizacji w Albir. Dom został odno…
$925,281
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 131 m2.Terrace: 57 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$205,994
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 339 m²
Willa na sprzedaż w Alfaz del Pi, Costa Blanca Położony w centrum miasta Albir, zaledwie 15 …
$1,25M
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 459 m²
Piękny dom w Finestrat, Costa Blanca - PM117735 4 sypialnie, 4 łazienki. Powierzchnia dywanu…
$2,36M
Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 337 m²
Piękna willa z prywatnym basenem i dużym tarasem w Altea Opis: Witamy w tym dobrze utrzymany…
$1,28M
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Luksusowe wille w Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca. Jego lokalizacja pozwala cieszyć …
$1,53M
Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
Piękna luksusowa willa znajduje się w pięknym mieście Altea, na Costa Blanca, w pobliżu dzie…
$1,92M
Willa w la Nucia, Hiszpania
Willa
la Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Fantastyczna willa, która została pięknie zreformowana w 2023 roku do bardzo wysokiego stand…
$576,119
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 192 m²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Various models of different typologies, signature…
$866,910
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 162 m²
Villas in Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca The layout of each house on its plot is ch…
$736,056
Dom 5 pokojów w la Nucia, Hiszpania
Dom 5 pokojów
la Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawienie przestronnej willi w pięknym nowoczesnym kompleksie mieszkalnym w La Nusiya. …
$698,878
Dom 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 129 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille Lidiamar: Wykluczenie i komfort w Finestrat. Przedstawiamy Państwu Lidiamar - nowy kom…
$681,406
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Various models of different typologies, signature…
$463,443
