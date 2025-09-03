Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z tarasem na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

Benidorm
65
Altea
253
la Nucia
144
la Vila Joiosa Villajoyosa
34
Bliźniak 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Townshouse El Pinar, w Sierra Cortina Resort (Finestrat) Posiada 102 m2, podzielony na 2 syp…
$344,408
Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 190 m²
Piękna willa w renowacji w Altea La Vella, blisko Altea Golf Club. Możesz wybrać najnowsze s…
$821,019
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 194 m²
Wielka willa całkowicie parter w centrum Albir. Jeśli szukasz willi ze wszystkim na jednym p…
$756,968
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Wille w Finestratdo morza - 3,5 km od portu lotniczego Alicante - 57 km2- 4 sypialnie 124; o…
$1,34M
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 214 m²
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine privée
$1,14M
Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 301 m²
Villa project in Altea Hills, Costa Blanca Modern home with innovative features, state-of-th…
$2,45M
Dom 2 pokoi w Altea, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Altea, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Mediterranean charm in the heart of Altea's Old Town Discover this gem located in the ico…
$701,094
Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Luxury villa in Polop de la Marina, Alicante It has 3 bedrooms and 2 bathrooms, 100m2 built …
$510,332
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 141 m²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Villas with independent plots, situated in a uniq…
$539,774
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Extavagant Exclusive New Build villas in L'Albir. Fr Independent villas with 3 bedrooms, 2 b…
$856,736
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
Luksusowe wille z widokiem na morze w Benidorm. Luksusowe wille z ogrodem i prywatnym basene…
$1,10M
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 513 m²
Luxury villa in El Albir, Alicante, Costa Blanca An impressive luxury villa located in the b…
$1,36M
Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Niezależny wille z sypialniami 3, z prywatną działką i solarium z morzem widoki. To nowa urb…
$356,793
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 436 m²
Premium villa in Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca Detached house in the exclusive are…
$1,91M
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Property Description Welcome to this charming villa, ideally located in the sought-after are…
$669,229
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 254 m²
NOTAR presents this charming and functional two-storey house, located in the centre of the b…
$1,06M
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Śródziemnomorskie wille z prywatnym basenem, ogrodem i parkingiem, oferujące niezrównane wid…
$739,061
Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Przestronne, nowoczesne wille z 2 i 3 sypialniami w pobliżu Benidorm. Luksusowe wille między…
$447,771
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 702 m²
Duża, nowoczesna willa wysokiej jakości. Ta nieruchomość ma wszystko, czego można sobie życz…
$4,60M
Bungalow w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Bungalow
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Dom klasy premium w Benidorm, sypialnie 3, powierzchnia 298 m2 - sypialnie 3, łazienki 2. Po…
$1,49M
Szeregowiec w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Szeregowiec
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 164 m²
Aster Residencial to prywatny kompleks położony zaledwie 100 metrów od morza, w północnym mi…
$637,221
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 260 m²
Luksusowe wille z 3 sypialniami Kompleks Villas Miramar składa się z niezależnych willi poło…
$1,39M
Szeregowiec w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Szeregowiec
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 121 m²
Aster Residencial to prywatny kompleks położony zaledwie 100 metrów od morza, w północnym mi…
$376,503
Szeregowiec w Benidorm, Hiszpania
Szeregowiec
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 182 m²
Ten luksusowy projekt w nowoczesnym stylu znajduje się w jednym z najbardziej ekskluzywnych …
$943,494
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 204 m²
Willa z widokiem na góry w Finestrat - PG1110242 5 sypialni, 4 łazienki. Powierzchnia dywanu…
$686,430
Willa w la Nucia, Hiszpania
Willa
la Nucia, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Magnificent independent villa with a large plot of 670 m2 with a beautiful garden and privat…
$515,126
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 162 m²
Villas in Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca The layout of each house on its plot is ch…
$648,820
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 437 m²
Oferujemy nową zaawansowaną technologicznie willę w elitarnej strefie ochronnej Sierra Corti…
$1,63M
Willa w la Nucia, Hiszpania
Willa
la Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 346 m²
Willa na sprzedaż w urbanizacji Bello Horizonte w La Nucia trzypiętrowa willa (346 m2) z prz…
$1,01M
Willa w la Nucia, Hiszpania
Willa
la Nucia, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 305 m²
Otoczony przez piękną przyrodę i widoki na Morze Śródziemne i góry .Położony na granicy Alte…
$536,816
